Amasra'da termik santralin kurulacağı alanda inceleme

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, çevre düzeni planında Amasra Tarlaağzı köyünün turizm bölgesinden çıkarılarak, ağır sanayi bölgesi ilan edilmesinin ardından yapılan itiraz üzerine mahkeme ve bilirkişi heyeti bugün alanda inceleme yaptı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016 yılında ÇED olumlu kararına dayanarak Zonguldak-Bartın-Karabük illerini kapsayan 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planında Amasra'da turizm, balıkçılık ve orman alanı olarak ayrılmış Tarlaağzı- Gömü ve yakın çevresini termik santral yapılmak üzere ağır sanayi alanına çevirmişti. Bunun üzerine Bartın Platformu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı bu karara itiraz ederek, mahkemeye başvurdu.Bugün, Amasra'nın Tarlaağzı köyünde bulunan kömür ocağı açma çalışmalarını sürdüren şirketin bulunduğu sahada inceleme yapmak için mahkeme heyeti ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi heyeti geldi. Bartın Platformu üyeleri de pankartla ve sloganlarla bilirkişi heyetini karşılayarak, alkışlarla termik santral istemediklerini belirtti. Jandarma araçlarıyla gelen bilirkişi heyetinin şirkete girişleri sırasında pankartlar açan platform üyeleri alkışla ve ıslıklarla termik santrali protesto etti.Bartın Platformu adına açıklama yapan Recai Çakır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2016 yılında çevre düzeni planında santral kurulması için turizm bölgesi olan Tarlaağazı köyünü ağır sanayi bölgesine çevirdiğini belirterek, "Biz de 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı mahkemeye verdik. Şimdi ODTÜ'den gelen bilirkişi ve mahkeme heyeti alanda inceleme yapacak. Burası sanayi bölgesi mi yoksa turizm bölgesi mi diye, ben inanıyorum ki Danıştay'ın bizim lehimize verdiği olumlu karar gibi plan değişikliği de mahkeme tarafından iptal edilecek. Biz termik santrale her şartta karşıyız. Amasra'ya termik santral kurdurmayacağız" dedi.FOTOĞRAFLI