Amasra'da termik santral için zeytin ağaçlarının sökülmesine tepki (2)

60 AĞAÇ İZMİR'E GÖNDERİLDİ

Hattat Holding Başkan Yardımcısı İlyas Börekçi, Amasra'da sökülen zeytin ağaçlarının İzmir'de Zeytincilik Enstitüsü'ne gönderildiğini belirterek, şu yazılı açıklamada bulundu:

"Burada daha önce zeytincilik tarımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin hazırlanmış raporlar var. 2000'li yıllarda zeytinciliğin teşvik edilmesine çalışılmış. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda buradaki iklim koşullarının zeytincilik için uygun olmadığı tespit edilmiş. Bilimsel veriler değerlendirildiğinde bu gerçek ortaya çıkmış. Bizim aldığımız arazide de zeytin ağaçları var ve incelemeler orada da yapılmış. Ağaçların çoğunun hava şartlarından olumsuz etkilendiği ve verim alınamadığı görülmüş. Bizde Zeytincilik Enstitüsü ile temasa geçerek bu ağaçların daha verimli bir iklim koşulunun bölgeye taşınıp verim sağlanıp sağlanamayacağını sorduk. Onlarda kendilerine ağaçların ulaştırılması durumunda kabul edeceklerini söylediler. Bizde onların istediği ve uygun gördüğü şekilde budama işlemlerini yaparak oraya götürdük. Kesilme kesinlikle söz konusu değil. Şu anda ağaçlar İzmir'de enstitüye teslim edilmiş durumdadır"

İzmir Zeytincilik Enstitüsü'ne 60'a yakın zeytin ağacını ulaştırdıklarını kaydeden Börekçi'nin açıklamasının devam şöyle:

"Zeytin ağaçlarının kökünü koruyup toprağını da muhafaza ederek ulaştırmanız gerekiyordu. Bizde kesim yaparken köke zarar vermeden toprağı ile çıkarttık ve kökleri keten bezlerle sararak İzmir'e gönderdik. Tahminimiz ağaçların çoğunun orada uygun bir şekilde yetişeceği yönünde. Bazı ağaçlar budama esnasında içten çürümüş olduğunu gördük. O ağaçların taşımaya da uygun olmadığını gördük. Taşımış olsak bile yaşamayacağını gördük. Söz konusu arazide 100'e yakın ağaç vardı ve bunların bir kısmının biz çürümeye yüz tuttuğunu gördük. Taşımaya uygun değillerdi ve burada kalsalar bile gelişime devam edemeyeceklerdi."