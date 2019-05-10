Amasra'da, termik santral ÇED toplantısını yaptırmadılar

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), () - BARTIN'ın Amasra ilçesinde yapılması planlanan termik santral, kül depolama sahası, kömür hazırlama tesisleri ve dolgu alanı ile rıhtım entegre projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı, halkın tepkisi nedeniyle yapılamadı.

Amasra'da maden ocağı bulunan Hattat Enerji tarafından yapılması planlanan termik santral, kül depolama sahası, kömür hazırlama tesisleri ve dolgu alanı ile rıhtım entegre projesiyle ilgili bölge halkını bilgilendirmek amacıyla ilçedeki spor salonunda ÇED toplantısı düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı toplantı öncesi Bartın Platformu öncülüğünde spor salonu önünde toplanan halk, şirketi protesto etti. Yaklaşık 200 kişi, 'Termik santral istemiyoruz' yazılı dövizler ve sloganlar ile tepkilerini gösterdi. Grup, sopalarla ellerindeki tenekelere vurup, düdük çalarak, toplantıya katılanları protesto etti.

TOPLANTI YAPILAMAYINCA TUTANAK TUTULDU

Protestolar nedeniyle salona alınmayan şirket yetkilileri, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve Bartın Platformu avukatları, toplantının halkın yoğun tepkisi nedeniyle yapılamadığına dair tutanak tuttu. İmza altına alınan tutanakta, 'Tespitlerden sonra saat 11.00'de toplantının yapılacağı spor salonuna gelindi. Yöre halkının yoğun tepkisi ve proje hakkında bilgilenmek istemedi. Termik santrallerle ilgili yöre halkının yeterince bilgi sahibi olduğu yıllardır termik santrallere karşı mücadele ettiklerini beyan etmişlerdir. Ve toplantının yapılmasını istememişlerdir. Bunun üzerine tutanak imza altına alınmıştır' denildi.

'AMASRA'DA SANTRAL İSTEMİYORUZ'

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Şirket tarafından 9'uncu kez başvurulan termik santral ÇED toplantısı için buraya geldik. Biz en başından bu yana termik santralin Bartın ve Amasra'ya yararlı olmayacağını her platformda belirttik. Özellikle de Bartın'da kömürün yer üstüne çıkarılmasını; ancak termik santralin kurulmasının doğru olmadığını defalarca söyledik. Dünya artık termik santralden kaçarken, biz Bartın Amasra'da santral istemiyoruz. Turizm bölgesine kurulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatacağız" dedi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise "Yıllardır bu mücadeleye hep birlikte tanıklık ediyoruz. Amasra ve Bartın halkı termik santral konusunda çok net bir tavır ortaya koyuyor. Bizler bu bölgede barış ve sağlık içinde turizm olanaklarının artırılmasıyla yaşamak istiyoruz. Bizlerde seçilmişler olarak halkın sesini duyurmaya çalışacağız. Termik santral gidecek. Biz burada yaşayacağız" diye konuştu.

Toplantı yapılamadığına dair tutanağın tutulmasının ardından bölge sakinleri dağıldı.



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