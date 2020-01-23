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Amasra'da şiddetli rüzgar; denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu
GENEL 23.01.2020, 13:30
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BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar, denizde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluşmasına neden oldu.
Amasra'da saatteki hızı 43 kilometreyi bulan rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu. Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu, 3 metreyi buldu. Şiddetli rüzgar, balıkçıları da etkiledi. Balıkçılar, tekneleriyle limana sığındı. Rüzgar nedeniyle ilerleyemeyen kaptanlar da kuru yük gemilerini büyük liman dışına ve içine demirledi. Belediyeden ise hoparlörden anons yaptırılarak, Amasralıların şiddetli rüzgarın oluşturacağı olumsuzluklara dikkatli olması istendi.
Amasra'da saatteki hızı 43 kilometreyi bulan rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu. Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu, 3 metreyi buldu. Şiddetli rüzgar, balıkçıları da etkiledi. Balıkçılar, tekneleriyle limana sığındı. Rüzgar nedeniyle ilerleyemeyen kaptanlar da kuru yük gemilerini büyük liman dışına ve içine demirledi. Belediyeden ise hoparlörden anons yaptırılarak, Amasralıların şiddetli rüzgarın oluşturacağı olumsuzluklara dikkatli olması istendi.
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