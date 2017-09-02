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Amasra'da bayram yoğunluğu

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, bayram tatilinin 2'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Otoparklar doldu, plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tarihi köprü ve yapıların yanında doğayla...

Amasra'da bayram yoğunluğu
BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, bayram tatilinin 2'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Otoparklar doldu, plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Tarihi köprü ve yapıların yanında doğayla bütünleşen sahilleri, az dalgalı denizi ile ilgi gören Amasra, Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. 10 günlük bayram tatili nedeniyle ilçedeki otel ve pansiyonlar tamamen doldu. Bayramın 2'nci gününde çevre illerden günübirlik gelen ziyaretçilerle birlikte ilçede yoğunluk daha da arttı. 
İlçe girişinde özellikle öğleden sonra uzun araç kuyrukları oluştu. Araç kuyruğu zaman zaman 3 kilometreyi buldu. Trafik ekipleri, ilçe merkezindeki otoparklar, liman çevesindeki alanlar ile yol kenarlarının dolması üzerine sürücüleri girişteki boş arazilere yönlendirdi. İlçedeki plajlar da tamamen doldu. En gözde plajlar Büyük Liman ve Küçük Liman'da şemsiye açacak yer kalmadı. Plajlarda yer bulamayanlar tarihi Direkli Kaya mevkisinde denize girdi.
 

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