Amasra'da bayram rezervasyonları doldu

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), () - BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da 3 günlük bayram tatili için otel ve pansiyonlarda rezervasyonlar tamamen doldu.

Tarihi dokusu, doğayla bütünleşen koyları ve balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, bayram tatili için konaklayacak yer kalmadı. Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, 3 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca yoğun kalabalık beklediklerini söyledi. Toplam 3 bin 500 yatak kapasitesi bulunan otel ve pansiyonlarda rezervasyonların günler öncesinden dolduğunu belirten Timur, "Tatilcilerin Amasra'ya ilgisi her tatil döneminde yoğun oluyor. Tarihi eserlerinin yanı sıra yeşilin her tonunu denizin mavisiyle bütünleştiren doğası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle meteorolojinin tahminlerinde havaların sıcak olacağının açıklaması Amasra'ya olan ilginin artmasına neden oldu. Amasramız, Ankara ve İstanbul'a yakın olması nedeniyle de her dönem ilgi görüyor. Konaklama talebini karşılamak için vatandaşların konutlarını da kullanıyoruz. Halkımızın çoğu da bu tür tatil dönemlerinde boş olan evlerini turistlere açıyor. Belediye olarak bayram tatili için gerekli tedbirlerimizi aldık. Bayram boyunca günübirlik ziyaretçilerle birlikte 50-60 bin turist geleceğini düşünüyoruz" dedi.



FOTOĞRAFLI