Amasra Belediyesinden 'tabela' açıklaması

BARTIN’ın Amasra ilçesindeki parka ‘Amasra Belediyesi’ imzası ile hayvanlara yiyecek verilmemesi uyarısının olduğu tabela asılması hayvanseverlerin tepkisini çekti. Amasra Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre tabela Başkan Recai Çakır’ın bilgisi olmadan, bir belediye çalışanı tarafından asıldı.

'Çevre kirliliğine sebep olduğundan, kuşlara ve sokak hayvanlarına yiyecek atmayınız' yazılı tabelanın sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Amasra Belediyesi de kendi sosyal medya hesabından açıklama yaparak, tabelanın ilk uyarının ardından kaldırıldığını ve belediye başkanının bilgisi olmadığı belirtildi.

Yaklaşık bir ay önce tabelanın kaldırıldığı belirtilirken, bazı vatandaşlar yeni bir durum olduğunu sanarak tepki gösterdi.

‘SADECE HAYVANLARIN DEĞİL TÜM CANLILARIN YAŞAM HAKKINI SAVUNUYORUM’

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise belediyenin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak olayla ilgili şunları söyledi:

"Sadece hayvanların değil tüm canlıların yaşam hakkını savunma konusunda Türkiye termik santrallerle mücadele tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir kentin belediye başkanıyım. Çokça gönüllü dostumuz ve belediye imkânları ile Amasra sokakları, sokak hayvanları için mutlu bir kent. Tok olan canlılara bir çay bahçesi içine atılan yiyeceklerin yarattığı kirliliğin yanı sıra park içindeki vatandaşların ayaklarının altında ekmek ve simit gibi yiyecek maddelerinin ezildiğinin fark edilmesi üzerine belediye yönetimi bilgisi dışında bir çalışanımız tarafından asılan ve en az 3 hafta önce ilk uyarı ile kaldırılan bir tabela. Hatayı fark ederek belediyemizi bilgilendiren dostlara teşekkür ederiz. Tüm canlıların yaşam koşullarını iyileştirme adına mücadele ve müdahale edenlere selam olsun. Bilerek veya bilmeyerek haysiyet cellatlığına ortak olanları da tekrar düşünmeye çağırıyorum."



