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Amanosların eteğindeki gizli cennet Karaçay Şelalesi

Malik GÖDELİNER / ADANA, () - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan Karaçay Şelalesi'ne doğa yürüyüşü düzenledi. Osmaniye'nin başlıca doğal güzellikleri arasında yer alan...

Amanosların eteğindeki gizli cennet Karaçay Şelalesi

Malik GÖDELİNER / ADANA, () - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan Karaçay Şelalesi'ne doğa yürüyüşü düzenledi.
Osmaniye'nin başlıca doğal güzellikleri arasında yer alan Karaçay Vadisi'nde düzenlen yürüyüşe yaklaşık 100 kişi katıldı. Kanyon ve dere kenarı güzergahında 3 saat süren uzun ve zorlu bir yürüyüşün ardından ulaşılabilen Osmaniye'nin saklı cenneti Karaçay Şelalesi'ne hayran kalan doğaseverler, kendilerini şelalenin serin sularına bıraktı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen şelalenin sularında keyif dolu dakikalar yaşayan doğaseverler hem sıcak havada serinleme, hem de yöredeki doğal güzellikleri görme imkanı bulduklarını söyledi.
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