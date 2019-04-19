Amanoslar'a kar yağdı

Adana, Mersin ve Hatay'da dolu ve sağanak yağış aralıklarla devam ederken, Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte bölgede hava sıcaklığı da düştü. Karı görüp dağa gidenler bol bol kar topu oynadı.
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HATAY’da, Nisan ayının ortasında Amanos Dağları'na kar yağdı. Adana, Mersin ve Hatay'da dolu ve sağanak yağış aralıklarla devam ederken, Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte bölgede hava sıcaklığı...
19 Nisan 2019 Cuma 17:41
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