Amanos şehidi memleketinde gözyaşlarıyla karşılandı (2)

SİLAH ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan için Ladik ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreni için gelen şehidin silah arkadaşları tabu başında beklediledi. Bu sırada bazıları gözyaşı döktü.

Şehit jandarma uzman çavuş Salih Kayan için Ladik merkez Camii'nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından kıldırılan namaz sonrasında şehit için dua edildi. Şehidin yakınları cenaze töreni süresince gözyaşlarına boğuldu. Şehit jandarma uzman çavuş Salih Kayan'ın birlikte görev yaptığı silah arkadaşları tabutu omuzlayarak bir süre taşıdı. Şehidin cenazesi konvoy eşliğinde baba ocağı olan Doğankaş Mahallesi'ne getirildi. Babaocağında helallik alınmasının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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