Alzheimer ve parkinson hastası 3 gündür kayıp

İZMİR'in Bornova ilçesinde oturduğu evinden geçen pazartesi günü ayrılıp geri dönmeyen 65 yaşındaki parkinson (yürüme, konuşma ve yemek yemede zorluk yaratan hastalık) ve alzheimer hastası Bahattin Özer'i arama çalışmaları sürüyor.Olay, geçen pazartesi günü saat 11.00 sıralarında, Naldöken Mahallesi'nde gerçekleşti. Parkinson ve alzheimer hastası olduğu belirtilen Bahattin Özer, kahveye gideceğini söyleyip evden çıktı. Özer'in bir daha eve gelmemesi üzerine endişelenen aile yakınları, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Özer'in bulunması için başlattığı çalışma kapsamında uğradığı kanve ve ilçe genelinde çalışma başlattı. Özer'in aile yakınlarıyla birlikte kahvenin bulunduğu Naldöken Meydanı'ndaki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aynı gün saat 16.00 sıralarında kahveden ayrılıp, mahallenin batı tarafına doğru gittiğini tespit etti. Çalışmaların yoğunluğunu bu yöne kaydıran ekipler, arama kurtarma köpekleri ile çalışmalarını sürdürdü. Özer'in aile yakınları da, AKUT ve polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara destek verdi. Babasının hayatından endişe ettiklerini belirten Özer'in kızı Pınar Tutak (30), "Herkes saat 16.00'a kadar babamın kahvede olduğunu söylüyor ama sonrasını ne gören ne duyan var. Nereye gidebilir bu adam, yer yarılıp yerin dibine giremez ya. Herkesin 'görmedik' demesi çok garip. Ben, para için kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum. O gün üzerinde kaç para vardı bilmiyorum. Pazar günü kendisine yeni pantolon ve gömlek almış. Pazartesi de işte bu olay oluyor. Babam parkinson hastası olduğu için, eğer para için kaçırıp da bir yere attılarsa düştüğü yerden de kalkamaz. Ben kızıyım ve hayatından şüphe ediyorum." dedi.Özer'in gelini 28 yaşındaki Yıldız Özer ise, "Biz ilk gün dağlarda falan sandık, olur da oralara gider düşer diye. Zaten parkinson hastası. Biz hayatından endişe ediyoruz, acaba düştü mü ya da birileri götürdü de başına bir şey mi geldi diye korkuyoruz. Akli dengesi yerinde aslında, unutkanlığı ilaç kullanmadığı zaman oluyor, ilaç kullandığı zaman bir sorun olmuyor. 3 gündür ilaç da kullanmıyor kayıp olduğu için. Kahveden gecikince ben bir komşumdan rica ettim git arabayla al gel diye. Gitti, 10 dakika önce kalktığını söylemişler ve o zamandan beri kayıp. Oturup yemek de yiyordu, mağazaya gidip kendine kıyafet de alıyordu. Biz birilerinin kaçırdığından şüpheleniyoruz. Nereye gitti, kiminle gitti, arabayla mı gitti, dolmuşla mı gitti, bilen gören kimse yok mu gerçekten çok tuhaf. Herkes görmedim diyor. Benim kayınpederimin ailesi çok geniş, büyük bir aile. Kayınpederim çok iyi bir insan, çoluk çocuk onun için ağlıyor. Rahatsızdı, bizim bildiğimiz kadarıyla bir borcu harcı yoktu. Belki birileri bizden habersiz kandırmış da olabilir ama bizim öyle bir şeyden haberimiz yok.Kayıp Özer'in teyzesi Veysi Tutak da, "Köpekler belli bir yere kadar kokuyu takip ediyor ama çimento fabrikası civarında koku dağıldığı için köpekler de duruyor. Bu yüzden biz o noktadan sonra arabayla kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyoruz. Herkes biz kahvede gördük diyor ama nereye gittiğini kimse bilmiyor. Yahu bu adam uçmadı ya, yer yarıldı da yerin dibine mi girdi" dedi.

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