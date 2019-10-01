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Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğa İBB'den açıklama
İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğun artan metro seferleri yüzünden olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama...
GENEL 01.10.2019, 13:04
İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğun artan metro seferleri yüzünden olduğunu açıkladı.
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Ongun, “Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme’den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir. Saygılarımızla” ifadelerini kullandı.
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