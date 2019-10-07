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Altunizade Metrobüs Durağı'nda bu sabah
Semih ÇALIŞKAN -Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, () ALTUNİZADE metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk bugün de devam etti. Altunizade metrobüs istasyonunda geçen hafta boyunca işe gidiş saatlerinde yoğunluk yaşanmış, metrobüse...
GENEL 07.10.2019, 12:56
Semih ÇALIŞKAN -Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, () ALTUNİZADE metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk bugün de devam etti.
Altunizade metrobüs istasyonunda geçen hafta boyunca işe gidiş saatlerinde yoğunluk yaşanmış, metrobüse giden üst geçitte uzun kuyruklar oluşmuştu. Vatandaşlar duruma tepki göstermiş, metrobüs girişlerindeki turnikeler, yoğunluğun azalması için üst geçit girişlerine alınmıştı. Bu sabah saat 08.00 itibariyle Altunizade Metrobüs Durağı'nda bir kez daha yoğunluk yaşandı. Söğütlüçeşme'den kalkan boş metrobüs araçları yoğunluğu azaltmak için Altunizade istasyonuna yanaştı.
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