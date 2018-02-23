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Altınovalı öğrencilerden, Afrin'deki Mehmetçiklere eşya ve moral mektubu

BALIKESİR'de ilkokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev alan askerlere içlik, çorap, iç çamaşırı ve havluların yer...

Altınovalı öğrencilerden, Afrin'deki Mehmetçiklere eşya ve moral mektubu
BALIKESİR'de ilkokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev alan askerlere içlik, çorap, iç çamaşırı ve havluların yer aldığı 6 koli eşya ve duygu yüklü mektuplar gönderdi.
Ayvalık ilçesinde Altınova Mahallesi'nde, 'Minik Kalpler Mehmetçik ile Beraber' projesi kapsamında, Atatürk İlköğretim Okulu'ndan 50 öğrenci, Okul Aile Birliği yönetimi ve veliler ile birlikte 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev alan askerlere yardım topladı. İçlik, çorap, iç çamaşırı ve havluların yer aldığı 6 koli yardımın yanı sıra öğrenciler, askerlere moral olması için duygu yüklü mektuplar yazdı. Toplanan yardım malzemeleri ve yazılan mektuplar, Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Songül İde, Okul Aile Birliği yönetimi, veliler ve öğrencilerin katılımıyla Ayvacık Altınova Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte, Altınova PTT Müdürlüğü'nden Hatay'a gönderildi.
Askerleri çok sevdiğini belirten 2'nci sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Emin Çalışır, yazdığı duygu yüklü mektupta, "Benim adım emin. Ben de büyüyünce sizin gibi asker olacağım. Ben sizleri çok seviyorum. Sizler çok önemli kutsal bir görev yapıyorsunuz. Bizim vatanımızı koruyorsunuz. Vatanımızı seviyorsunuz. Düşmanlardan koruyorsunuz. Ben sizi çok seviyorum. Bu vatan ve millet için savaşıyorsunuz. Sizler büyük kahramansınız. Televizyonlarda şehit haberlerini duyduğumda çok üzülüyorum. Hiç kimse şehit olmasın. Sizleri çok öpüyorum. Altınova Ayvalık'tan sevgilerle" ifadelerine yer verdi.
Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Songül İde ise, Afrin'den 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında terör örgütleri ile mücadele eden askerlere moral vermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. İde, "Öğrencilerimizin moral mektupları ile hazırlanan giyim eşyaları yola çıktı. 'Sevgili Asker ağabey' diye başlayan mektuplarımız ve dualarımız Afrin'de terör örgütleri ile mücadele eden Mehmetçik'e moral olsun. Allah Mehmetçiğimizi korusun. Bizi milletçe terörle olan mücadelemizde muzaffer eylesin" dedi.

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