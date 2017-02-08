Altını bezlediği kuzuyla caddede dolaştı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da bir kadın tarafından altına çocuk bezi bağlanarak kentin en işlek caddelerinden birinde gezdirilen kuzu, vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu.

İlkadım İlçesi Mecidiye Caddesi'nde bir kadın evinde beslediği kuzusunun altına çocuk bezi bağlayıp caddede dolaştı. Kadın, kuzu ile birlikte mağazaları gezerek alışveriş yaptı.Peşinden ayrılmayan ve ardından giden kuzuyu görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Kuzu bir anda caddede ilgi odağı oldu. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla ismi 'Pamuk' olan kuzunun görüntüsünü çekti. Çocuklar ise altı bezli kuzuyu durdurup sevdi.



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