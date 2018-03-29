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Altınbeşik Mağarası, turistlerin ilgi odağı

ANTALYA'nın İbradı ilçesindeki Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi'nin güneydoğusunda...

Altınbeşik Mağarası, turistlerin ilgi odağı
ANTALYA'nın İbradı ilçesindeki Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi'nin güneydoğusunda bulunan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı içindeki mağara, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü büyük yer altı gölüne sahip. Denizden 450 metre yükseklikte, İbradı'ya 13.5 kilometre, Ürünlü'ye 4 kilometre mesafedeki mağaraya, 400 metre uzunluğundaki bir yer altı gölü üzerinden botla, normal ekipmansız girilebiliyor. Özellikle bahar ve yaz aylarında günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken mağara, muhteşem görsel zenginliğiyle fotoğraf tutkunlarının da gözdesi.
Profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, Altınbeşik Mağarası'nın gerek yerli, gerekse yabancı turistlerin ilgi odağı olduğunu belirterek, mağarayı her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Botlarla girilen mağaranın görsel bir şölen sunduğunu belirten Gök, ulaşımın da kolaylığı nedeniyle günübirlik turlarla bu doğa güzelliğini görmenin mümkün olduğunu söyledi.

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