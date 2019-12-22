Altınbaş Üniversitesi’ne eğitimde hizmet ihracatı ödülü

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı’ ödüllerinde, Altınbaş Üniversitesi ‘Eğitim Alanında En Fazla Hizmet İhracatı Yapan Vakıf Üniversiteleri' arasında 3’üncü oldu. Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen törende üçüncülük ödülünü üniversitenin rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan aldı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı’ ödüllerinde Türkiye genelinde en çok hizmet ihracatı yapan ilk 10 firma ile 17 sektördeki ilk 3 firma ödüllendirildi. Törene Cumhurbaşkanının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da katıldı. Altınbaş Üniversitesi 'Eğitim Alanında En Fazla Hizmet İhracatı Yapan Vakıf Üniversiteleri' arasında 3’üncü sırada yer alırken, üniversitenin ödülünü Prof. Dr. Çağrı Erhan’a Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank takdim etti.





“DÜNYA ÜNİVERSİTESİ YARATMA SEVDAMIZ VAR”





Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, kuruluş felsefelerinde dünya üniversitesi yaratma sevdalarının olduğuna vurgu yaparak, “Bunu adım adım gerçekleştiriyoruz. Şuna inanıyoruz ki eğitim ihracatı mal ihracatına göre çok daha değerli. Çünkü gelip burada eğitim gören öğrenciler vasıtasıyla kültürümüzü bu ülkelere ihraç ediyoruz. O insanlarla, hayat boyu ülkemizde irtibat kurmalarını sağlıyoruz. Bunun çok değerli olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.





“TÜRK EKONOMİSİNİN GELECEĞİ İHRACATTA”





Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ise, Türk ekonomisinin geleceğinin ihracatta olduğuna dikkat çekti.





Erhan, "Bugün Türkiye’nin ihracatının sadece sanayi ürünü ihracatı olmadığını, hizmet ihracatı olduğu da ortaya çıkmış durumda. Eğitim sektörü, Türkiye’nin son 10 yıldır parlayan yıldızlarından biridir. Biz de Altınbaş Üniversitesi olarak, yapılan bu organizasyonda 4 yıldır ilk 3 içerisinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de şu anda 170 bin civarında yabancı öğrenci var fakat bu hedefimizi biz 300 bin olarak belirledik. Türkiye’nin bölgesel ve küresel stratejik hedeflerine ulaşmasında Türkiye’de okumuş, buradan diploma almış öğrencilerin dünyanın dört bir yanında önemli pozisyonlara gelmesi bizim ülke gücümüzün artmasına katkı sağlıyor” diye konuştu.





153 ÜLKEDEN 170 BİN ÖĞRENCİ





Türk üniversitelerinin Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya, Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya kadar pek çok yerde Türkiye’ye daha fazla öğrenci getirebilmek için fuarlara katıldığına dikkat çeken Erhan, “Şu an Türkiye’de 153 farklı ülkeden 170 binin üzerinde öğrenci var. Bu sayıda giderek artıyor. Dolayısıyla bizim için herhangi bir bölge değil, dünyanın tamamı hedef olarak görülüyor” dedi.