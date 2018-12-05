Altınbaş Çocuk Üniversitesi’nden sağlık dersi

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğr. Üy. Dr. Gaye Hafez, Altınbaş Çocuk Üniversitesi bünyesinde, “Şifayı Kapmak: İlacı Nasıl Doğru Kullanırız” başlıklı bir atölye düzenledi. Atölyede çocuklar sağlık ve doğru ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirildi.

Altınbaş Çocuk Üniversitesi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik olarak, “Şifayı Kapmak: İlacı Nasıl Doğru Kullanırız” başlıklı bir atölye düzenlendi. Türkiye’de sağlık okur-yazarlığının yeterince gelişmemiş olmasından hareket ettiklerini belirterek atölye hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğr.Üy. Dr. Gaye Hafez, “Bu konuda bilinen yanlışlıkları yetişkinlerde düzeltmek daha zor, ama çocukken sağlık konusunda doğru eğitim verirsek, o yanlışlar yapılmaz veya sayısı azaltılır. Biz de bundan yola çıkarak, ilkokul çağında sağlık ve ilaç konularını anlatmayı, onların daha en baştan doğru cümleleri duymalarını sağlamayı amaçladık” dedi.



“BASİT BİR ANLATIM DİLİ KULLANDIK”

Eczacı olarak çocuklara atölyede daha basit bir anlatım dili kullandıklarını vurgulayan Hafez, atölyenin işleyişi hakkında şu bilgileri paylaştı:“Üniversitede ders vermekten daha zor ve heyecanlıydı. Çalışarak geldim. Bir şeyi anlatırken, ders anlatmayı değil de, küçük denemeler yaparken, aralara bilgi serpiştirmeyi seçtim. İlaç formlarını gösterdim. Bildikleri formlar “hap” ve “iğne” kelimelerinden ibaretti; tablet, kapsül, supozituvar, şurup, enjektabl, damla formlarını ve farklarını öğrendiler. Tek tek gösterdim. İlaçların standart dozda etken madde içerdiğini ve ölçülerek kullanılması gerektiğini anlattım. Yemek kaşığı ve şurup ölçeği arasındaki farkları gösterdim. Laboratuar malzemeleriyle 5 ml hacim ölçümleri yaptık. Pisete su doldurup, minik balon jojeleri, flakonları onların doldurmasını, ölçmesini, flakonların kapaklarını kapatmalarını ve kulak damlası yapmalarını istedim. İlaç saklama koşullarını, son kullanım tarihlerine bakmanın önemini anlattım, kutuları ellerine verip, kendilerinin bulmalarını ve o ilacı kullanıp kullanamayacağımızı sordum. Onlara verilen ilaçlar hakkında soru sorma hakları olduğunu, bilgilenmek için kimlere sorabileceklerini, ilaçların yan etkileri olabileceğini ve bunları da sormaları gerektiğini anlattım ki herhangi bir yan etki gördüklerinde büyüklerine bunu iletebilsinler. Biz de ilacın güvenliğini takip edebilelim.”

ERİŞKİN YANLIŞLARI ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Atölyeye Florya Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu İlkokulu 3. sınıftan 31 öğrencinin öğretmenleriyle katıldığını, kendisine de Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrenci ve araştırma görevlilerinin eşlik ettiğini belirten Gaye Hafez, çocuklarda ilaç kullanımında en fazla yapılan yanlışları aktardı. Çocukların en çok kullandıkları ilaç gruplarının ateş düşürücüler ve antibiyotikler olduğunu belirten Gaye Hafez, sözlerine şöyle devam etti:

“Çocukların hepsi “antibiyotik” lafını duymuşlar. İlaç deyince, hemen “antibiyotik” diyorlar. Bu kötü bir şey. Gereksiz yere o kadar çok kullanılıyor ki çocuklar da öğrenmiş. Doktora gitmeden, ateş yükselir yükselmez antibiyotiğe başlamak, çocuk hastada yapılan yanlışların başında geliyor. Ölçülere dikkat etmemek, süspansiyonları gerekmediği halde dolapta saklayıp, çökmelerine sebep olmak, birden fazla ilacı aynı anda kullanmak da yapılan yanlışlıklar arasında. Ama bunların hepsi erişkin yanlışı. Artık onlar, kendi ilaçlarını sorgulamayı ve bu konuda hasta sorumluluğu almayı öğrenmeye başlayacaklar.”

Çocukların atölye sonrasındaki kazanımlarını değerlendiren Gaye Hafez, “Çocuklar zaten bir üniversiteye gelmiş olmanın heyecanı içindeydi. Bir tanesi, büyüyünce eczacı olmak istediğini söyledi. En son gelen sorular ve aldığım cevaplara göre ne anlattıysam anlamışlardı. Buna sevindim. “Her şey paylaşılınca güzel, ama ilaç değil” diye bitirmiştim, sanırım önemli bir farkındalıkla çıkmış oldular” dedi.