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Altın Zeybek Göleti su tutmaya başladı

DOĞU Biga Madencilik tarafından yapımı üstlenilen Altın Zeybek-2 Göleti'nin yapımı tamamlandı. Yöre köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı ile Kumarlar havzasında tarımsal sulama ihtiyacını karşılayacak olan gölet su tutmaya başladı. Doğu...

GENEL 14.12.2019, 13:06
Altın Zeybek Göleti su tutmaya başladı
DOĞU Biga Madencilik tarafından yapımı üstlenilen Altın Zeybek-2 Göleti'nin yapımı tamamlandı. Yöre köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı ile Kumarlar havzasında tarımsal sulama ihtiyacını karşılayacak olan gölet su tutmaya başladı.
Doğu Biga Madencilik’in planlama ve proje çalışmalarını tamamladığı ve Devlet Su İşleri (DSİ) ile imzalamış olduğu protokol ile yapımına başlanan 3.8 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Altınzeybek-2 Göleti’nde inşaat süreci tamamlandı. Son düzenlemeleri yapılan gölet, su tutmaya başladı. Göletin su sağlayacağı Kumarlar, Kirazlı, Cazgirler, Yukarışapçı köylerinin isale hatları da yine Doğu Biga Madencilik tarafından yapıldı. DSİ ile yapılan protokole göre, Altınzeybek-2 Göleti öncelikli olarak civar köylere içme ve kullanma suyu temininde kullanılacak. İkinci sırada ise tarımsal amaçlı sulama gelecek. 3500 dönümden fazla tarım arazisinde sulu tarıma geçileceğinden bölgede büyük gelir artışı beklenirken, şirketin göletten su kullanım hakkı ise üçüncü sırada yer alıyor. Maden projesinin tamamlanmasının ardından ise gölet tamamen yörenin kullanımına bırakılacak. Kumarlar köyündeki tarımsal alanlarda çok ciddi olarak gelir artışı sağlayacağı öngörülen gölet, aynı zamanda bölgenin yaklaşık 50 yıllık su ihtiyacını da karşılayacak şekilde planlandı. Gölet projesi ile birlikte, Doğu Biga Madenciliğin yörede yaptığı alt yapı (gölet, yol, enerji nakil hattı gibi) yatırımlarının tutarı 63 milyon 500 bin TL’ye ulaştı.
PROJE, BİR ÇOK KÖYÜN SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK
Gölet projesinin kamu-özel sektör işbirliğinde dikkat çekici bir yatırım olduğunu söyleyen Doğu Biga Madencilik Proje Müdürü ve Şirket sözcüsü Çağın Şen, “Bölgeye ilk geldiğimizde, ilk farkına vardığımız önemli noktalardan birisi şu oldu; bölgede hem miktar olarak hem su kalitesi olarak ciddi bir içme suyu problemi vardı. Ayrıca bölgede kuru tarım yapıldığından tarımsal üretimde kısıtlı bir ekonomik fayda vardı. Üçüncü, özellikle kurak dönemde bizim maden projemizin su ihtiyacı vardı. Bu üç ihtiyacı karşılayacak bir proje olarak Altınzeybek-2 Göleti ortaya çıktı. İlk planlamamızdan sonra, daha fazla köyü suya kavuşturmak amacıyla göletin su tutma kapasitesini artırdık. Bu bize ekstra maliyet getirmiş olsa da, göletin yapım amacına uygun olarak bir çok köye su sağlayacak olması bizi mutlu ediyor. Kamu ve özel sektör ortaklığında, önemli bir yatırımı tamamlamış olmaktan dolayı da mutluyuz. Göletin, bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.
'YATIRIMLARLA YÖRE İNSANININ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRDIK'
Madenlerin, bulunduğu yerde çıkarma zorunluluğunun alt yapı anlamında yöreye ciddi katkılar sunduğunu da söyleyen Şen, “Bu, dünyanın hemen hemen her yerinde böyledir. Bir yandan projenin ihtiyacına yönelik yatırımlar yaparken, bu yatırımları genişletip yöre insanının yaşam kalitesini de artırmış oluyoruz. Bu gölet, bu projelerden birisi. Yine şirket olarak yaklaşık 34 kilometrelik bir enerji nakil hattı yatırımı yaptık. Bu yatırım, yörenin eski enerji hattını da yenilemiş oldu. Bir çok köyümüz, bunun yanı sıra güzergahtaki özel işletmeler, enerji nakil hattından faydalanıyor. 12 kilometrelik yol, yine yöre köylerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli bir hizmet oldu. Önümüzdeki dönemde de hem Çanakkale’ye hem civar köylerimize faydalı projeler geliştirmeye hazırlanıyoruz” diye konuştu.
KİRAZLI PROJESİ
Son yıllarda Türkiye’nin madencilik alanında büyük gelişme gösterdiğini kaydeden Çağın Şen, “Yer altı kaynakları, gelişmiş ülkelerin ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Türkiye de bu anlamda oldukça zengin kaynaklara sahip. Bu kaynakları ekonomiye kazandırmak ülkenin gelişimi açısından da son derece önemli. Altın madenciliği özelinde baktığımız zaman da Türkiye’de bu anlamda çok başarılı işletmeler olduğunu görüyoruz. Yapılan kara propagandalara rağmen sahada bu algının tam aksine uygulamaları gururla izliyoruz. Bu gün çevre hassasiyeti en yüksek ülkelerde bile altın madenciliği sıradan işletmeler gibi karşılanıyor. Kanada’da bunun birçok örneğini görmek mümkün. Biz de, Kirazlı projemizde, yine ülkemizde altın madenciliği anlamında örnek gösterilebilecek bir işletme hedefliyoruz. Bütün hazırlıklarımızı ve planlamamızı bu doğrultuda yaptık. Ülkemizdeki başarılı maden operasyonlarına bir yenisini daha eklemek için çabalıyoruz” dedi.

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