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'Altın post' efsanesinin yayıldığı Yason Burnu Yarımadası'na turist akını

GENEL 01.02.2020, 12:07
'Altın post' efsanesinin yayıldığı Yason Burnu Yarımadası'na turist akını
ORDU'nun Perşembe ilçesinde, Yunan mitolojisinde zenginliği ve iktidarı sembolize eden 'altın post' efsanesinin yayıldığı Yason Burnu Yarımadası turistlerin ilgi odağı oluyor. Arkeolojik ve doğal sit alanı yarımadayı ziyaret edenler, tarihin de izini sürüyor.
'Sakin şehir' unvanına sahip Perşembe'ye bağlı Çaytepe köyü sınırlarında yer alan, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile birlikte 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan Yason Burnu Yarımadası, turist akınına uğruyor. Arkeolojik ve doğal sit alanı yarımada çevresinde, deniz altındaki batıklar ve mağaraların turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor. 1869 yılında yapılan kilisenin onarılarak, ziyarete açılması ve aslına uygun çevre düzenlemesi ile cazibe merkezi haline gelen yarımada; Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini de taşıyor. Kilise bünyesindeki papaz evinin restorasyon çalışmaları da sürüyor. Turizm noktasında son günlerde hareketlilik yaşanan kenti, geçen yıl yerli ve yabancı 967 bin 741 turist ziyaret ederken, 200 bine yakın turist ise merak edip geldiği Yason Burnu Yarımadası'nı ziyaret etti.
'YASON'DAN BATUM'A KADAR EFSANE VAR'
Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, adaya en çok Yunan turistlerin uğradığını söyledi. Tandoğan, adanın yıllardır ziyaretçi ağırladığını, 'altın post' efsanesinin yayılmasıyla son yıllarda ziyaretçilerin daha da arttığını belirterek, "Yason ikinci derecede arkeolojik, birinci derece doğal sit alanı ile koruma altında. 'Altın post'un oradan karaya çıktığı efsanesi var. Bunları canlandırmak gerekiyor. Bir ara Argonot kayığı ile burası canlandırılabilir. Gelen turistler burayı geziyorlar. Bunun için de projelerimiz var. Yine Yason'da birden fazla dikkat çeken özellikler var. Deniz altında batıklar, mağaralar var. Bunlar hala keşfedilmeyi bekliyor. Orayı dalış sporlarına açabiliriz. Üniversiteler orayla ilgili araştırmalar yapıyor. 'Altın post'un sadece Yason Burnu'nda değil, Gürcistan Batum'a kadar giden efsanesi var. Onu burada canlandırmak gerekiyor" dedi.
'ALTIN POST' EFSANESİ
Efsaneye göre, Herakles döneminde, aralarında güç tanrısı Herkül'ün de bulunduğu bir grup, 'altın post'u ele geçirmek amacıyla Karadeniz'e açılır. Bir sürü serüvenden sonra 'altın post'un saklı olduğuna inanılan, Karadeniz'deki Giresun Adası ile Yason Burnu Yarımadası'na çıkılır; ancak adalarda, ejderha yapılı kuşlarla karşılaşılır. Herkül'ün daha önce Stymphales Gölü çevresinden kovduğu kuşlar, bu adalara yerleşmiştir. Kuşlar tüylerini ok gibi fırlatarak, saldırıya geçer. Argonotlar, kalkanlarıyla kendilerini korumaya çalışsalar da bir arkadaşlarını yitirmekten kurtulamaz. Sonunda kuşları öldürür ve 'altın post'u aramaya koyulurlar; ancak bulamayınca da adaları lanetleyerek, ayrılırlar.

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