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Altın Kentler Platformu 'Güvenli Şehirler Zirvesi' düzenleyecek

ANKARA,()-ALTIN Kentler Platformu şehircilikte farkındalık sağlamak ve toplumu bilgilendirmek amacıyla 2017 Ekim ayında İstanbul'da 'Güvenli Şehirler' başlığında zirve düzenlemeye hazırlanıyor. Dünyada güvenlik şehirciliğin en önemli...

Altın Kentler Platformu 'Güvenli Şehirler Zirvesi' düzenleyecek

ANKARA,()-ALTIN Kentler Platformu şehircilikte farkındalık sağlamak ve toplumu bilgilendirmek amacıyla 2017 Ekim ayında İstanbul'da 'Güvenli Şehirler' başlığında zirve düzenlemeye hazırlanıyor.

Dünyada güvenlik şehirciliğin en önemli unsuru haline dönüştüğünü dile getiren Altın Kentler Platformu Başkanı Nihat Boztepe,"Bu günün modern şehir yaşamının en önemli unsurlarından biri şüphesiz yaşadığınız şehrin güvenliğidir. Bir şehrin yaşanılır olması için tarihi ve doğal güzelliklerin fazla olması, gelişmiş ulaşım altyapısı veya kültür, sanat açısından zenginliği önemli ama bunlar yeterli değil. Şehirlerin aynı zamanda güvenli de olması gerekiyor” dedi.

Şehirlerde güvenliğin önemli bir unsur olduğuna ve bu konunun üzerinde dikkatle durulması gerektiğini dile getiren Boztepe, “Meksika’dan İstanbul'a, Boston'dan Bağdat'a en küçük kentlerden megapollere deneyimler ve edinilen profesyonel tecrübeleri yaşamlarımıza uygulamakla yükümlü merkezi ve yerel yönetimlerin rollerini vizyonlarına katkı sağlamak, el birliği ile geliştirmek konusunda sivil bir kurum bizimde toplumsal rolümüzün bir parçasıdır. Altın Kentler Platformu bölgemizdeki ve dünya ölçeğindeki tüm iddialarımızın bir parçası olarak şehir güvenliği konusunu kamuoyunun gündemine sunma kararlılığındadır. Küresel hal ve motivasyonumuzun tahriki ile oluşturacağımız ajanda ile kamu birimlerinin yanı sıra şirketler ve STK'ları çabamıza destek vermeye çağırıyoruz. Bu konuda rolü olan tüm bileşenleri güvenli şehirler zirvesine katılımlarını bekliyoruz” dedi.

(FOTOĞRAF)

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