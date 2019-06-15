Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

Altın kemerli başpehlivanların zor anları

İSTANBUL,() -KAĞITHANE Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivanlar Orhan Okulu ve Recep Kara'nın alt kategorilerde mücadele eden küçük pehlivanlarla yaptıkları gösteri güreşleri renkli anlara sahne oldu. Bu yıl 28.’si düzenlenen Kağıthane...

Altın kemerli başpehlivanların zor anları

İSTANBUL,() -KAĞITHANE Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivanlar Orhan Okulu ve Recep Kara'nın alt kategorilerde mücadele eden küçük pehlivanlarla yaptıkları gösteri güreşleri renkli anlara sahne oldu.

Bu yıl 28.’si düzenlenen Kağıthane Yağlı Güreşleri, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Güreş Sahası’nda başladı. Günün ilk müsabakaları küçük pehlivanlar arasında geçerken, en ilginç müsabaka ise Başpehlivanlar ile küçük pehlivanlar arasında yapılan mücadele oldu. Vatandaşlarda bu zorlu mücadeleyi ilgiyle izledi.

BAŞPEHLİVANLAR İLK KEZ DÖRT PEHLİVANLA GÜREŞTİ

Altın Kemer sahipleri Orhan Okulu ve Recep Kara, Kağıthane Yağlı Güreşleri’nde bir ilk yaşadı. Her iki başpehlivanda dört küçük pehlivan ile mücadele etti. Kıyasıya yaşanan müsabakada kazanan dostluk oldu ve küçük pehlivanlar, başpehlivan Orhan Okulu ve Recep Kara’nın ellerini öptüler.

Zor geçen müsabaka sonrası duygularını aktaran Başpehlivan Orhan Okulu, “Tarihte ilk defa 4 küçük güreşçiyle mücadele ettim. Başa baş olunca daha kolay oluyor ama 4 kişi olunca rakip, zorlanıyoruz. Küçük pehlivanlarımızda çok istekliler Ata sporumuza.  İnşallah Ata sporumuz devam eder ve Kırkpınar’da altın kemeri takmak onlara da nasip olur” diye konuştu.

Orhan Okulu’nun gücünü tam kullanmadığından bahseden küçük sporcular zor bir müsabaka olduğunu ancak Orhan Okulu’yu yine de yere düşürebildiklerini söylediler.

Başpehlivan Recep Kara ise Kağıthane’deki er meydanında rakiplerinin çok kuvvetli olduğunu ifade ederek, “Bu minik güreşçiler geleceğimizin başpehlivanları. Kırkpınar’da altın kemer kazanmış ustaları ile güreş tuttular. İnşallah biz bu bayrağı gençlerimize emanet edeceğiz. İnşallah bu Ata sporumuzu, kültür mirasımızı yaşatacaklar” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328