Altın Güvercin'de Ziynet Sali rüzgarı

KUŞADASI (Aydın), () AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında düzenlenen etkinliklerde şarkıcı Ziynet Sali de konser verdi. Birbirinden güzel parçalarını seslendiren Sali, müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı.

Kuşadası'nda 6 yıl aradan sonra 2-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, çeşitli etkinliklerle sürerken şarkıcı Ziynet Sali de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sahne aldı. Sali'yi dinlemek için hayranları konsere, yoğun ilgi gösterdi. 10 bini aşkın kişinin izlediği konserde Sali, performansıyla beğeni topladı. Sevilen şarkılarını seslendiren Sali, dinleyicilere keyifli saatler geçirtti. Konserde konuşan Ziynet Sali, 6 yıl aranın ardından tekrar düzenlenen yarışma etkinliklerine dahil olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Sali, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'e de teşekkür etti.

Sahneye gelerek halka seslenen Başkan Günel ise, "Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek için çıktığımız bu yolda hedefe her gün biraz daha yaklaştığımızı düşünüyorum. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali'ni 6 yıl aranın ardından sizlerin desteği ile tekrar hayata geçirdik. Bugün aramızda olduğu için sevgili sanatçımız Ziynet Sali'ye teşekkür ederim" dedi.

FİNAL GECESİ 7 EYLÜL'DE

Festivalin bu akşam saat 21.00'de başlayacak son halk konserinde ise ünlü şarkıcı Haluk Levent, sahne alacak. Yine İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda gerçekleşecek konser, ücretsiz olacak. Yarın (cumartesi) ise Altın Güvercin Beste Yarışması'nın final gecesi gerçekleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla yapılacak finalde, 10 finalist sahne alacak. Jüri değerlendirmesi sürecinde ise genç pop yıldızı Edis sevilen şarkılarıyla sevenleriyle buluşacak.