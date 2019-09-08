Altın Güvercin Beste Yarışması'nın kazanını Gökçe Özgül oldu

Kahraman DURAK/KUŞADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 6 yıl aradan sonra düzenlenen 22. Altın Güvercin Beste Yarışması'nı 'Sen Bana Canlı Lazımsın' isimli bestesiyle Gökçe Özgül kazandı. Gecede, Altın Güvercin'in geleneksel olan 'Barış Manço Onur Ödülü' bu yıl usta sanatçı ve yorumcu Alpay'a verildi. Alpay'a ödülünü yarışmanın organizatörü Ali Rıza Türker verdi.



Festival havasındaki 22. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, Kuşadası AVM Amfitiyatro'da düzenlenen final gecesiyle sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan final gecesine, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Hüseyin Yıldız, dördü de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile siyaset, sanat, müzik ve iş dünyasının önde gelenleri ile halk katıldı. Türkiye'nin pop müzik alanındaki geleneksel tek beste yarışması olan Altın Güvercin'de büyük heyecan yaşandı. Toplam 10 finalistin yarıştığı gecede Ali Rıza Türker'in başkanlığındaki büyük jüride İzzet Öz, Işın Karaca, Doğukan Manço, Ali Rıza Binboğa, İlhan Şeşen, Armağan Çağlayan, Volkan Severcan, Yusuf Bütünley ve Ömür Gedik yer aldı. Halk jürisi ise Murat Sert ile Hüsnü Öten'den oluştu. Altın Güvercin Beste Yarışması'na başvuran binlerce eser arasından finale kalan 10 beste, şefliğini Turhan Yükseler'in yaptığı orkestra eşliğinde daha önceden kurayla belirlenen sıraya göre yorumcuları tarafından seslendirildi.



EDİS COŞTURDU



Büyük jürinin değerlendirme için toplantı yaptığı sırada, Türk pop müziğinin sevilen ismi Edis sahne aldı. 'Yalan', 'Çok Çok', 'Dudak', 'Bana Ne' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Edis, Amfitiyatro'yu dolduranları coşturdu. Edis, konserin sonunda protokol üyeleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.



NEFESLER TUTULDU



Konserin ardından sonuçlar için Amfitiyatroyu dolduran binlerce kişi nefeslerini tuttu. Büyük Jüri Başkanı Ali Rıza Türker'in içinde kazanan isimlerin yazılı olduğu zarfı, yarışmanın sunucularına uzatmasının ardından zarfın açılmasıyla birlikte Kuşadası'nda 6 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen 22. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın birincisi 'Sen Bana Canlı Lazımsın' isimli bestesiyle 'Gökçe Özgül' oldu. Özgül'e ödülünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu verdi. Yarışmada, ikinciliği 'Prova' isimli bestesiyle eseriyle Selahattin Erhan, üçüncülüğü ise 'Korkarım' isimli bestesiyle Gökhan Varol elde etti.



BARIŞ MANÇO ONUR ÖDÜLÜNÜ ALPAY ALDI



Altın Güvercin Beste Yarışması'nda geleneksel olarak verilen 'Barış Manço Onur Ödülü'nü bu yıl usta sanatçı ve yorumcu Alpay aldı. Alpay'a ödülünü yarışmanın organizatörü Ali Rıza Türker verdi.



KILIÇDAROĞLU KATILMADI



Altın Güvercin Beste Yarışması'na 'onur konuğu' olarak davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu ise final gecesinde protokoldeki yerini almadı. Kılıçdaroğlu, Büyük Jüri'nin kazanan isimleri belirlemek için yaptığı toplantı sırasında mesaj gönderip, Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit olması nedeniyle törene katılmayacağını bildirip, Ankara'ya dönmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'na hareket etti.



LALE MANÇO'DAN PROTOKOL TEPKİSİ



​Gecede eşinin adına 'Onur Ödülü' verilen, büyük oğlu Doğukan Manço büyük jüride yer alan, kendisi ise küçük oğlu Batıkan Mahço ile onur konuğu olmasına rağmen protokolde kendisine yer ayrılmayan Lale Manço tepki gösterdi. Bir süre arka sıralarda vatandaşlar arasında oturan Lale Manço, daha sonra kulise gidip görevlilere, "Kocam Barış Manço adına buradayız ancak bu şekilde davranılması çok yanlış" diyerek tepkisini dile getirdi. Lale Manço, jürideki oğlu Doğukan Manço ve diğer oğlu Batıkan Manço ile etkinliğin yapıldığı amfitiyatrodan ayrıldı. Lale Manço, çıkışta kendisini görüntüleyen muhabirinin, "Erken ayrılıyorsunuz" demesi üzerine, "Ben buraya hiç gelmedim" diye karşılık verip, uzaklaştı.