Altgeçit inşaatı su doldu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki altgeçit inşaatı ile deniz arasına çakılan kazıklardan birinin çevresinden su sızınca, 10 Şubat Cuma günü altgeçidin alanın bir bölümünü su bastı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri sızmayı önlemek için yeni kazık çakımına başlandığını ve suyun hafta sonuna kadar boşaltılarak inşaata devam edileceğini açıkladı.Yapımına 2015 yılında başlanan deniz kodu altındaki Mustafa Kemal Sahil Bulvarı altgeçit çalışmaları sızıntı nedeniyle aksadı. Altgeçit inşaatının yapılabilmesi için, inşaat alanı ile deniz arasına çakılan kazıklardan birisinin çevresinden su sızdı. Sızıntı nedeniyle alt geçit inşaat alanının bir kısmı 10 Şubat Cuma günü deniz suyuyla doldu. Betonu atılan rampa kesimi ve altgeçitin bir bölümü ile inşaatın devam ettiği yaklaşık 200 metrelik kısmı su bastı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve müteahhit firma sızıntıya aynı gün müdahale etti. Üniversite raporları ve yapılan tespitler sonucunda bir kazığın çevresinde meydana gelen sızıntıyı önlemek için yeni kazık çakımına başlandı. Ayrıca, betonlama yapılarak inşaat alanına su sızıntısı da önlendi. Önleyici ek kazıkların çakımı tamamlanmasının ardından sızdırmazlık sağlanınca salı ve çarşamba günleri suyun boşaltılmasına başlanacak. En geç hafta sonuna kadar inşaatın bu kısmında duran çalışmalara yeniden başlanacağı açıklandı. Altgeçit için yapılan ilk ihalede 43 milyon TL harcanmış. Deniz dolgusu ve fore kazıkların bir kısmı çakılmıştı. Muhtelif altyapı ve sanat yapıları için yapılan ikinci ihale 43 milyon 600 bin TL'ye yüklenici firmaya verilmişti.FOTOĞRAF





