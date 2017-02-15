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Alsancakta yangın merdiveni krizi

Mustafa OĞUZ/İZMİR, () - İZMİR'de kentin işlek yerlerinden Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 1'inci katında hizmet veren bir türkü evine, ruhsat alabilmek için şart olan yangın merdivenini sadece kendi katından...

Alsancakta yangın merdiveni krizi

Mustafa OĞUZ/İZMİR, () - İZMİR'de kentin işlek yerlerinden Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 1'inci katında hizmet veren bir türkü evine, ruhsat alabilmek için şart olan yangın merdivenini sadece kendi katından zemine kadar koyunca ortaya ironik bir görüntü çıktı. Konak Belediyesi zabıta ekipleri, işyerine 1200 TL para cezası kesip, mühürlenmesi için işlem başlattı.
Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 5 katlı Alptuhan İş Hanı'nın 1'inci katında hizmet veren Ege Mektup Türkü Evi, belediyeden ruhsat alabilmek için şart olan yangın merdivenini görenleri şaşırtan bir şekilde yaptırdı. Apartmanın tamamında olması gereken yangın merdiveni sadece birinci kattan zemine kadar yaptırıldı. İtfaiye denetiminden önce ay başında yaptırılan yangın merdiveni kentin en işlek caddesinden geçip görenleri güldürdü. Çevredeki esnaf günlerce bu ilginç merdiveni konuştu. İhbar üzerine gelen Konak Belediyesi zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde işletmeye ruhsatsız faliyette bulunduğu için 1200 TL para cezası kesti, işyerinin mühürlenip kapatılması için de encümene yazı yazdı. İzinsiz yapıldığı öne sürdürülen demir yangın merdiveni yerinden kaldırıldı.

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