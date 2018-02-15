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Alperenlerden 'Mehmetçik' için kan bağışı

MERSİN’de Büyük Birlik Partisi (BBP) ile Alperen Ocakları üyeleri, Mehmetçik'e destek için kan bağışında bulundu. Merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi’ndeki etkinliğe Alperen Ocakları...

Alperenlerden 'Mehmetçik' için kan bağışı
MERSİN’de Büyük Birlik Partisi (BBP) ile Alperen Ocakları üyeleri, Mehmetçik'e destek için kan bağışında bulundu.
Merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi’ndeki etkinliğe Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, BBP İl Başkanı Hasan Köse, partililer ve ocak üyeleri katıldı.
Kahraman Türk ordusunun tarih boyunca olduğu gibi vazifesini hakkı ile yerine getirdiğini belirten Genel Başkan Aslan, "Bilinmelidir ki Afrin Zeytin Dalı Harekâtı, sınırlarını Ortadoğu’da başlatmak isteyen ABD’ye de rejimi ayakta tutmak sureti ile Ortadoğu’yu kontrol altında bulundurmak isteyen Rusya’ya da arz-ı mev’ud hayaliyle Ortadoğu’daki kan ve gözyaşının dinmesine müsaade etmeyen İsrail’e de bir cevap niteliğindedir. Yani bu harekat, tüm mazlumluğu ve mahzunluğuyla sömürülen Ortadoğu milletlerine bir umut ışığı olmanın yanında, küresel emperyalizme karşı da bir tokat hüviyetindedir" dedi. Aslan, konuşmasının devamında tüm vatandaşları BBP ve Alperen Ocakları olarak başlattıkları ‘Kanımızın son damlasına kadar Mehmetçik'in yayındayız’ kampanyasına katılmaya davet etti. Ardından söz alan İl Başkanı Köse de, Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'nın Türkiye’nin sınır güvenliği adına yapıldığını kaydederek, parti olarak destek verdiklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından BBP ve Alperen Ocakları üyeleri Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi’ne geçerek kan verdi.

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