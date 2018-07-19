İZMİR, () - İZMİR'in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde unutulan Alperen Sakin'in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan ve olayın ardından tutuklanan servis şoförü Tamer İ. ile eşi okul sahibi Yurdagül İ.'nin de aralarında bulunduğu, 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Taner İ. ve D.K.'ye 9 yıl, Yurdagül İ., A.S. ve B.K.'ye 5 yıl, A.G.'ye 6 yıl hapis cezası verdi.
Alperen'in serviste ölümü davasında karar çıktı (1)
İZMİR, () - İZMİR'in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde unutulan Alperen Sakin'in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan ve olayın ardından tutuklanan servis şoförü Tamer İ. ile eşi okul sahibi Yurdagül İ.'nin de aralarında bulunduğu,...
19 Temmuz 2018 Perşembe 19:45
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