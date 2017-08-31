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Alper öğretmenden acı haber

Uğur ÇAKMAK / SELENDİ (Manisa), () - MANİSA'nın Selendi İlçesi'nde, geçen 29 Temmuz gecesi içinde bulunduğu otomobilin bir traktöre arkadan çarpmasıyla yaralanan 9 kişiden matematik öğretmeni Alper Servet Çalışkan (35) tedavi gördüğü...

Alper öğretmenden acı haber

Uğur ÇAKMAK / SELENDİ (Manisa), () - MANİSA'nın Selendi İlçesi'nde, geçen 29 Temmuz gecesi içinde bulunduğu otomobilin bir traktöre arkadan çarpmasıyla yaralanan 9 kişiden matematik öğretmeni Alper Servet Çalışkan (35) tedavi gördüğü hastande yaşamını yitirdi.
Geçen 29 Temmuz'da akşamı, Demirci'den Selendi yönüne giden Hikmet Çalışkan (61) yönetimindeki 45 U 6690 plakalı otomobil, Selendi-Demirci Karayolu Yıldız Mahallesi yakınlarında, İbrahim Kum (45) yönetimindeki 45 U 0129 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, otomobili kullanan emekli öğretmen Hikmet Çalışkan ile eşi Fadime Çalışkan (61), oğlu Alper Servet Çalışkan, traktör sürücüsü İbrahim Kum ile römorkta yolculuk yaptıkları belirlenen eşi Nuray Kum (40), çocukları Fadime Kum (17), Neslihan Kum (15), Esen Kum (14) ve Sema Kum (9) yaralandı.
Otomobilde sıkışan Alper Servet Çalışkan itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi ile çevredeki vatandaşların yardımıyla güçlükle kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mardin'in Midyat ilçesi Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olduğu ve yaz tatili için memleketi Selendi'ye geldiği belirtilen 1 çocuk babası Alper Servet Çalışkan, durumu ağır olduğu için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çalışkan, doktorların müdalalelerine rağmen burada, dün gece yaşamını yitirdi. Çalışkan'ın ölümü yakınlarını ve acı haberi alan Mardin'deki öğretmen arkadaşları ile öğrencilerini yasa boğdu.
Alper Servet Çalışkan'ın bugün ikindi vakti, Selendi'nin kırsal Karşıova Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.
FOTOĞRAF

 

 

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