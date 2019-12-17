istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası başladı

ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'nde Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası yarışları, dün gece düzenlenen renkli açılışla başladı. Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Uluslararası Kayak Federasyonu...

GENEL 17.12.2019, 13:42
Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası başladı
ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'nde Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası yarışları, dün gece düzenlenen renkli açılışla başladı. Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup müsabakasının, bu yıl Palandöken'de yapılarak Murat Dedeman adının verilmesinden dolayı büyük bir onur duyduklarını belirtti.
Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası yarışmaları öncesi deniz seviyesinden 3 bin 176 rakımlı Palandöken'in 2 bin 400 metresine konuşlandırılan Dedeman Oteli'nde kokteyl düzenlendi. Kokteyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, daire müdürleri çok sayıda davetli katıldı.
BABAM PALANDÖKEN'İN MARKALAŞMASINI BAŞLATTI
Gecede bir konuşma yapan Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, "Murat Dedeman'ın 1993 yılında bölgeye ilk otel yatırımı başlatması Palandökenin bugün kış turizminde markalaşmasını başlatan en önemli adım olmuştur. Bu yatırım ile Türkiye yeni bir destinasyon kazandı. Bölgenin bir kayak merkezine dönüşümü sağlandı. Hem ulusal hem de uluslararası pazarda yer bulmaya başladı. O dönemler Türkiye'nin dünyada tanıtımına yönelik faaliyetlerini olmadığı günlerdi. Babamın girişimi ile önce Erzurum'un ardından Palandökenin dünyada tanıtılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Rusya'dan, Hollanda'dan turistlerin merkeze gelmesi sağlandı. O yıllarda bu zorlukları Dedeman markası tek başına üstlendi. Otelimizin hizmete girmesinden yaklaşık 5 yıl sonra diğer yatırımlarda geldi. Dedeman grubu bu süre zarfında zorlukların aşılması için iyileştirici çalıştırıcılar gerçekleşti. Zoru başarmanın haklı gururunu bugün hep birlikte yaşıyoruz. Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup müsabakasının, bu sene Palandöken'de yapılarak Murat Dedeman adının verilmesinden dolayı büyük bir onur duyduk" diye konuştu.
BAŞKAN SEKMEN, SPORCURALARA BAŞARILAR DİLEDİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yatığı konuşmasında merhum Murat Dedeman ile övgüyle bahsetti. Sekmen, "Palandöken Kayak Merkezi'nin dünyada tanınır hale gelmesinde büyük pay sahibi olan Murat Dedeman'ın aziz hatırası anısına düzenlenen FIS Cup yarışmalarına katılan sporculara başarılar diliyorum" dedi.
PASTA KESİLDİ
Konuşmaların ardından davetliler dışarı çıkarak ellerinde meşalelerle Palandöken'in zirvesinden inen kayakçıları izledi. Kayacıların yaktığı Dedeman yazısının ardından havai fişek gösterisi başladı. Renkli görüntülerin sahnelendiği gece Dedeman Otelinin aşçıları tarafından hazırlanan geleneksel pasta Türk bayrakları eşliğinde tören alanına getirilip kesilmesiyle sona erdi.
MURAT DEDEMAN'I UNUTMAYACAĞIZ
Bugün sabah saatlerinde Palandöken'de başlayan Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası yarışmalarında sporcuların pistte kıyasıya yarışması zevkli ve heyecanlı dakikalara neden oldu. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yarışmalara 8 ülkenin 70 sporcunun katıldığını söyledi. Yarışmanın başarılı ve çok güzel bir ambiyansı olduğunu söyleyen Oto, "Çok başarılı bir yarışa başladık. Öğleden sonra sonuçlar belli olacak. Sezonun ilk yarışması olan ve daha önce Anatolian Cup FIS yarışı olarak geçiyordu. Bu sene dostumuz olan Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin kayak sporuna kayak turizmine çok emek veren sonuçta bizim Federasyon Başkanlığını da yapan Murat Dedeman ismini koyduk. Çok da güzel oldu. Duygulandık. Murat Dedeman'ı unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Aralık 2019
İmsak 06:44
Güneş 08:16
Öğle 13:05
İkindi 15:24
Akşam 17:44
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10