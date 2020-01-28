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Almanya'ya iltica etmek için annesinin kapısına ırkçı yazı yazdırttı

GENEL 28.01.2020, 19:23
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Almanya'ya iltica etmek için annesinin kapısına ırkçı yazı yazdırttı
TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde Kumru Akkaya'nın (66), evinin kapısına ırkçı ifadeler yazılması ve Kalaşnikof mermisi bırakılmasıyla ilgili araştırma başlatan polis, kadının Almanya'da yaşayan oğlu Yusuf İnan Akkaya'nın (30) iltica etme amacıyla bunu kayınbiraderine yaptırdığını ortaya çıkardı.
Pertek'te yaşayan Yusuf İnan Akkaya, 2015'te Almanya'ya gitti. Akkaya, Almanya'ya yerleştikten sonra sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı hakaretler nedeniyle hakkında soruşturma açılarak, yakalama kararı çıkarıldı. 
19 Ocak günü Akkaya, sosyal medya hesabında bu kez kendisine ırkçı hakarette bulunulduğu ve hedef alındığına dair paylaşımda bulundu.
Yusuf İnan Akkaya'nın annesi Kumru Akkaya'nın Pertek'teki evininin kapısına 20 Ocak günü yine ırkçı ifadeler içiren yazılar yazıldı, Kalaşnikof mermisi bırakıldı.
Pertek Cumhuriyet Savcılığı'nca açılan soruşturmanın ardından araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, delil topladı. Elde edilen bulgular ve parmak izi üzerine, Yusuf İnan Akkaya'nın Pertek'te garson olarak çalışan kayınbiraderi Yurdal Daş (43) gözaltına alındı. Daş'ın cep telefonunu inceleyen polis ekipleri, Yusuf İnan Akkaya ile yaptığı yazışmalara ulaştı. Ekipler, yazışmada Akkaya'nın Almanya'da iltica hakkını rahat alabilmek için Daş'a annesinin evinin kapısına yazmasını ve bir mermi bırakmasını talep ettiğin tespit etti.
Sorguya alınan Daş, bir süre sonra Akkaya'nın isteği üzerine evin kapısına yazı yazıp, mermi bıraktığını itiraf etti. Emniyetteki sorgusunun ardından Daş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
ALMANYA'DAN İADE TALEBİ İÇİN DOSYA HAZIRLANDI
Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yusuf İnan Akkaya'nın Almanya'dan iadesi için çalışmalara başlandı.

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