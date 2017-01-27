Almanya ve Hollanda'dan Uludere'ye sokak hayvanları için yardım gönderdiler

Mehmet Selim YALÇIN/ULUDERE(Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Murat İnan'ın sosyal medyada başlattığı kampanya ile Türkiye'nin bir çok yerinden olduğu gibi Almanya ve Hollanda'dan da sokak hayvanları için barınak, battaniye ve yiyecek malzemeleri kargo ile Uludere'ye gönderildi. İnan ve gönüllü hayvanseverler, şimdi ilçedeki sokak hayvanları için gönderilen malzemelerden hayvanların soğuk havalarda sığınacağı yuvalar yapmaya başladı.

Uludere ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü olarak görev yapan Veteriner Hekim Murat İnan'ın, sosyal medyada sokak hayvanlarının barınması için başlattığı kampanyaya, Türkiye'nin bir çok ilinin yanı sıra Almanya ve Hollanda'dan destek geldi. İlçe müdürü İnan, Kampanya kapsamında 15 bin lira değerinde kedi köpek maması, 4 bin lira civarında barınak ve battaniye ile Uludere esnafından 30 koli süt yardımı geldi" dedi. ONLAR DA BİRER CAN

İnan, Uludere Kaymakamlığın desteği ile 20 köpek kulübesi ile 20 su ve yemlik yaptıklarını da belirterek şöyle konuştu:

"Kampanyada elde ettiğimiz yardımlarla ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ballı Köyü'nde hayvan barınağı yapıyoruz, son aşamaya geldik. 200'e yakın sokak hayvanı artık bu barınakta kalacak. Hayvanseverler tarafından hasta kedi ve köpekler için 4 adet taşıma kafesi gönderildi. Hayvanseverlerimizin katkısı devam ederse ikinci barınağımızı da kuracağız. İnsanlardan istediğim şu hayvanlarımızı koruyalım. Çünkü onlar da birer candır."

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