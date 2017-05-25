Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Almanya ile Türkiye arasında bu kez de 'suçlu iadesi' krizi

Felat BOZARSLAN- Canan ALTINTAŞ / DİYARBAKIR, () - ALMANYA ve Türkiye arasında referandum öncesi başlayan, bazı asker ve diplomatların Almanya'ya iltica talebinde bulunması ile devam eden ve Almanya milletvekillerinin İncirlik Üssü'ne alınmamaması...

Almanya ile Türkiye arasında bu kez de 'suçlu iadesi' krizi

Felat BOZARSLAN- Canan ALTINTAŞ / DİYARBAKIR, () - ALMANYA ve Türkiye arasında referandum öncesi başlayan, bazı asker ve diplomatların Almanya'ya iltica talebinde bulunması ile devam eden ve Almanya milletvekillerinin İncirlik Üssü'ne alınmamaması ile tırmanan kriz, suçluların iadesi anlaşmasına da yansıdı. 31 Ağustos 2015'te öldürülen AK Parti Diyarbakır eski Gençlik Kolları Başkanı Yunus Koca cinayetinin azmettiricisi olarak kırmızı bültenle aranan M.S.F.'nin Almanya'da yakalandığı, ancak Türkiye'ye iade edilmek yerine serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
AK Parti Diyarbakır eski Gençlik Kolları Başkanı Yunus Koca, 31 Ağustos 2015 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Yunus Koca'yı tabancayla vurarak öldüren 19 yaşındaki B.B. ve cinayeti işlettirdiği iddia edilen 46 yaşındaki M.A. İstanbul'a gitmek isterken Kayseri'de yakalandı. Diyarbakır'a getirilerek ifadesi alınan şüphelilerden M.A., Yunus Koca'yı İstanbul'da emlakçılık yapan M.S.F.'nin azmettirmesi sonucu, para karşılığı öldürdüklerini söyledi. Operasyonu genişleten polis, M.S.F.'nin İstanbul'daki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda M.S.F.'nin izine rastlanmazken, istihbarat çalışması sonucunda şüphelinin sahte pasaporta yurt dışına kaçtığı anlaşıldı.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Cinayetle ilgili yakalanan şüpheliler B.B. ve M.A. tutuklanırken, haklarında 'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Bu sırada firari şüpheli ile ilgili soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı Sebahattin Erkaya'nın talebiyle, M.S.F. hakkında  Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı kırmızı bülten çıkardı. 
KÖLN'DE YAKALANDI
Yapılan işlemlerin ardından firari şüpheli M.S.F. 13 Aralık 2016 günü Almanya'nın Köln kentinde polis tarafından yakalanıp tutuklandı. M.S.F.'nin durumu, Almanya tarafından resmi olarak Türkiye'ye iletildi. Bunun üzerine İnterpol Daire Başkanlığı tarafından, şüpheli M.S.F.'nin iade edilmesi için prosedür işlemleri başlatıldı.  
İADESİ BEKLENİRKEN SERBEST BIRAKILDI
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, M.S.F.'nin yakalandığının bildirilmesi üzerine hızlı bir şekilde resmi prosedürleri yerine getirerek, şüphelinin Türkiye'ye iade edilmesini resmi olarak Almanya'dan talep etti. İade talebini reddetmeyen Almanya adli makamları ise, uygulamada olmayan gereksiz prosedür işlemleri nedeniyle, şüpheli M.S.F.'yi Türkiye'ye vermedi. Köln'de bir cezaevinde tutulan şüpheli, 2017 yılı içerisinde Almanya adli makamları tarafından serbest bırakıldı. M.S.F.'nin serbest bırakılması üzerine iki ülke arasında yeni bir diplomatik kriz yaşandı. Devreye giren İnterpol Daire Başkanlığı, Almanya'daki muhatap kuruma yazı yazarak 'Suçluların iadesi anlaşması' gereğince, şüphelinin yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedi. 
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246