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Almanya'dan ziyarete geldiği ağabeyinin evinde dumandan zehirlenerek öldü

Mehmet İNAN/BURSA,()-BURSA'da, uzun süredir Almanya'da yaşayan ve ağabeyini ziyarete gelen İfran Yiğeman, odasında uyuduğu sırada elektrikli battaniyeden çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Yangın sabah saat 05.00 sıralarında...

Almanya'dan ziyarete geldiği ağabeyinin evinde dumandan zehirlenerek öldü

Mehmet İNAN/BURSA,()-BURSA'da, uzun süredir Almanya'da yaşayan ve ağabeyini ziyarete gelen İfran Yiğeman, odasında uyuduğu sırada elektrikli battaniyeden çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.



Yangın sabah saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Ahmetpaşa Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde meydana geldi. Uzun zamandır Almanya'da yaşayan ve 75 yaşındaki ağabeyi İbrahim Yiğeman'ı ziyaret etmek için Bursa'ya gelen 72 yaşındaki İrfan Yiğeman odasında uyuduğu sırada elektrikli battaniye birden alev aldı. Dumanları fark eden İbrahim Yiğeman bağırışlarını duyan komşuları kapıyı kırarak İrfan Yiğeman'ı odadan çıkararak durumu itfaiye ve 112 Acil Servis Ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, komşular tarafından binadan çıkarılan İrfan Yiğeman ve ağabeyi İbrahim Yiğeman'a ilk müdahale itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri yaptı. Durumu iyi olan İbrahim Yiğeman ambulansta tedavi edilirken, kardeşi İrfan Yiğeman Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yiğeman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



İrfan Yiğeman'ın cesedi Muradiye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 (FOTOĞRAFLI)

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