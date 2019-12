Almanya'da tren garında ölü bulunan Mert'in babası: Mezar taşına, 'bilim şehidi' yazmak istiyorum

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun araştırıldığını açıkladığı Almanya'nın Nürnberg kentinde tren istasyonunda ölü bulunan yüksek lisans öğrencisi ve elektronik mühendisi Mert Çokluk’un babası Bekir Çokluk, 'ya konuştu. Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesine teşekkür eden Çokluk, ''Bu olayın bir an önce çözülmesini bekliyoruz. Ben oğlumun mezar taşına 'bilim şehidi' yazdırmak istiyorum'' dedi.

Almanya’nın Nürnberg kentinde yüksek lisans yapan ODTÜ mezunu Mert Çokluk, 5 Ekim günü Erlangen Tren İstasyonu'nun yaya trafiğine kapalı bölümünde ölü bulundu. Acı haberi, Almanya Başkonsolosluğu, 6 gün sonra Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan aileye bildirdi. Çokluk'un cenazesi uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, buradan da karayoluyla Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirildi. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü, en iyiler arasında tamamlayan, aynı üniversitenin matematik bölümünden de birinci olarak mezun olan Mert Çokluk, gözyaşları içinde toprağa verildi. Otopsi yapılmayan Mert Çokluk'un ölümü, Almanya'da kayıtlara intihar olarak geçerken, baba Bekir Çokluk, bilgisayar yazılım programı üzerinde çalışan oğlunun ayak tırnaklarının söküldüğünü, vücudunda kırık ve darp izleri bulunduğunu, ölümünde cinayet şüphesi olduğunu iddia etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, MERT'İN ÖLÜMÜNÜ ARAŞTIRIYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Milletvekili Erkan Aydın'ın önergeyle Meclis gündemine taşıması üzerine Mert'in ölümümün Dışişleri Bakanlığı tarafından da araştırıldığını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "Ölümle ilgili belgelerin tarafımıza iletilmesi ve olayın bir an evvel aydınlanması için bakanlığımız gerekli takibi yapmaktadır. Vefatı ile üzerinde çalıştığı iddia edilen yazılım arasında bir bağ bulunup bulunmadığı konusu adli makamlarımızca değerlendirilecektir. Bakanlığımız, Nürnberg Başkonsolosluğumuz ve Berlin Büyükelçiliğimiz aracılığıyla gerekli takibi yapmaktadır" dedi.

'OĞLUM, UYKULARIMA GİRİYOR'

Bakan Çavuşoğlu'na ve bakanlığa teşekkür eden baba Bekir Çokluk, "Bu bir ülke meselesi. Ölümünün ardından 65 gün geçti, henüz adli tıp raporu çıkmadı. Bu raporun bir an önce çıkması için işlemlerin hızlandırılmasını istiyorum. Oğlum, uykularıma giriyor, rüyalarıma giriyor. Uykumdan uyanıyorum. Bir an önce evladımın nasıl öldüğünün, nasıl öldürüldüğünün aydınlatılmasını istiyorum'' dedi.

'MEZAR TAŞINA, 'BİLİM ŞEHİDİ' YAZMAK İSTİYORUM'

Büyük acı yaşadıklarını söyleyen Çokluk, “Bakanlığımızın açıklamasından memnunuz. Otopsi raporunun bir an önce çıkmasını istiyoruz. Oğlumun mezar taşına, bilim şehidi olduğunu yazmak istiyorum. Kesinlikle karanlık işler var. Her şeyin doğrusunu, adli tıp raporu ortaya çıkartacak'' diye konuştu.