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Almanya'da ölen Trabzonlu 4 kişilik aile, son yolculuğuna uğurlandı

Osman ŞİŞKO/DÜZKÖY (Trabzon),() - ALMANYA'nın Baden-Württemberg eyaletinin Esslingen kentindeki evlerinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden Turgay Öztürk (30) ile eşi Filiz (30) ve çocukları Mert (6) ve Rana’nın...

Almanya'da ölen Trabzonlu 4 kişilik aile, son yolculuğuna uğurlandı

Osman ŞİŞKO/DÜZKÖY (Trabzon),() - ALMANYA'nın Baden-Württemberg eyaletinin Esslingen kentindeki evlerinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden Turgay Öztürk (30) ile eşi Filiz (30) ve çocukları Mert (6) ve Rana’nın (4) cenazeleri, memleketleri Trabzon’un Dözköy ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Almanya'nın Esslingen şehrinde ikamet ettiklerinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden Turgay Öztürk ile eşi Filiz ve çocukları Mert ve Rana'nın cenazeleri bugün sabah saatlerinde Trabzon'a getirildi. Taziye evinde Öztürk ailesinin yakınları tabutların başında ağıtlar yaktı. Öztürk ailesi için Düzköy ilçesi Çal Mahallesi'nde de cenaze töreni düzenlendi.  Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Törende katılımım yoğun oluşu nedeniyle cenaze namazının Çal İlköğretim Okulu bahçesinde kılınacağı duyuruldu. Namaz öncesi taziyeleri kabul eden acılı dede İbrahim Öztürk de oğlu, gelini ve torunlarının bulunduğu tabutlara sırayla bakarak gözyaşı döktü.
Trabzon Müftüsü Keramettin Demir kıldırdığı cenaze namazının ardından Öztürk ailesi, mahallede yer alan aile kabristanlığına defnedildi.
Bu arada Almanya'da bir otomobil fabrikasında teknisyen olarak çalışan Turgay Öztürk'ün doğum gününde toprağa verilmesi de ailesinin yanı sıra sevenleri ve arkadaşlarını yasa boğdu.

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