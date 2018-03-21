Almanya'da öldürülen 7 Türk'ün davası İKÜ'nün düzenleyeceği sempozyumda konuşulacak

İSTANBUL, ()-İSTANBUL Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Almanya’daki ‘Dönerci Cinayetleri’ olarak da bilinen NSU (Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü) Davası'nı, davanın Almanya’daki müdahil avukatları ve Alman Konsolosluğu'ndan bir temsilciyle birlikte mercek altına alıyor. Faşist NSU'nun yapılanması ve dava süreci İKÜ'nün düzenleyeceği bir sempozyumda masaya yatırılacak.

İKÜ Hukuk Fakültesi, 2000 ile 2007 yılları arasında Almanya’daki farklı eyaletlerde sekizi Türk dönercisi, biri Yunan, biri Boşnak ve biri polis memuru olmak üzere toplam 11 kişiyi öldürmenin yanı sıra 15 soygun ile iki bombalı saldırıdan sorumlu tutulan NSU örgütünün yapılanması, faaliyetleri ve dava süreci hakkında bilgi vermek amacıylabir sempozyum düzenliyor.

NSU Davası kapsamında “Alman Hukuku’nda kamu davasına katılma”, “Türk Hukuku’nda kamu davasına katılma”, “Alman Hukuku'nda Ceza Muhakemesi'nin yürüyüşü” ve “Türk Hukukunda Ceza Muhakemesi’nin yürüyüşü” gibi konu başlıklarının tartışılacağı sempozyumda Almanya Barosu’ndan müdahil avukatlar Av. Onur Özata, Av. Dr. Hayriye Yerlikaya-Manzel, Av. Dr. Martin Manzel, İKÜ Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Özge Sırma Gezer ile Yrd. Doç. Dr. Yasemin Filiz Saygılar Kırıt ve Alman Konsolosluğu’ndan Kültür ve Basın Konsolosu Meik Clemens Laufer konuşmacı olarak yer alacak.

SEMPOZYUMDA GÜNCEL BİLGİLER PAYLAŞILACAK

29 Mart Perşembe günü 10.00-13.00 saatleri arasında İKÜ Şirinevler yerleşkesinde gerçekleşecek sempozyumda, NSU Örgütünün Almanya’daki yapılaşması, faaliyetleri ve dava süreci hakkında da güncel bilgiler paylaşılacak.

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