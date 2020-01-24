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Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'den ayrıldı
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'den ayrıldı.
GENEL 24.01.2020, 20:00 24.01.2020, 21:25
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ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'den ayrıldı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye'den ayrıldı. Angela Merkel aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk-Alman Üniversitesi yeni binaları açılış törenine katılmıştı.
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