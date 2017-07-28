Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı

Alman validen dostluk mesajı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde tatile gelen Almanya'nın Strausberg kenti valisi Lutz Amsel, Türkiye Almanya ilişkilerinin bozulması için çaba sarf edenlerin bulunduğunu öne sürerek iki ülke arasındaki dostluğun...

Alman validen dostluk mesajı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde tatile gelen Almanya'nın Strausberg kenti valisi Lutz Amsel, Türkiye Almanya ilişkilerinin bozulması için çaba sarf edenlerin bulunduğunu öne sürerek iki ülke arasındaki dostluğun devam etmesini istedi.
Türkiye'ye tatile gelen Strausberg Valisi Lutz Amsel, Kuşadası ve Efes Antik Kenti'ni gezdi. Türkiye Almanya işbirliğinin hiçbir şekilde zedelenmemesi gerektiğini söyleyen Lutz Amsel, her iki ülkede de dostluğu yıkmak isteyenler olduğunu savundu.
'ya açıklamada bulunan Amsel, "Türkiye ile Almanya'nın işbirliğinin hiçbir şekilde zedelenmesini istemiyorum. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gelmemiz lazım. Ben şahsım olarak yüzlerce yıl süren Türk-Alman dostluğunun devam etmesini, Almanların buraya yeniden gelmesini istiyorum. Karşılıklı ceza verilmesinden hiç hoşlanmıyorum, çünkü hep yanlış kişileri etkiliyor. Örneğin Türkiye'deki otellerin ve restoranların ne suçu var ki bu durumun altında eziliyorlar. Beni sinirlendiren her iki tarafta da bunca yıllık dostluğu yıkmak isteyenlerin olmasıdır. Ben de küçük bir katkı sağlamak için döndüğümde burada yaşadığım tüm güzellikleri ve güzel anları çevremle paylaşacağım" diye konuştu.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314