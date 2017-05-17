Alman tur operatörlerine Bodrum tanıtıldı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nin tanıtımına katkı sağlaması amacıyla yabancı tur operatörlerine düzenlenen program kapsamında, Alman kafile kente geldi. 3 tur acentesinden 40 tur operatörünün katıldığı etkinlikte, Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından Bodrum'un tanıtımı yapıldı.Bodrum Belediyesi, BOTAV ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER) tarafından geçen yıl turizmdeki sıkıntıların aşılması bu yıl da yaşanmaması için ortaklaşa düzenlenen çalışma kapsamında, Almanya'da 3 tur acentesinde çalışan tur operatörleri ilçede ağırlandı.BOTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve BODER Başkanı Halil Özyurt, BOTAV Genel Sekreteri Cemil Bayraktar, Bodrum Trafo Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında Almanları karşıladı. Alman tur acentesi Meeting Point'in Türkiye temsilcileri ve işbirliği yaptığı 5FV acentesi ve FTI acentesinden 40 çalışan geldi. Ayrıca, 5VF Türkiye Ürün Müdürü Sabine Praehauser, Almanya'daki Türkiye Sorumlusu Susanne Maid, Meeting Point Kontrat Müdürü Hakan Alim ve Ege Kontrat Müdürü Ali Sertkaya katıldı. Alman tur operatörlerine Bodrum'un güzelliklerini, koylarını, gezilebilecek yerlerini anlatan Almanca tanıtım filmi izletildi.BOTAV Yönetim Kurulu Üyesi Halil Özyurt, "Bodrum filmlerle bu kadar anlatabiliyoruz. Çünkü Bodrum 6 bin yıllık bir kent. Tarih boyunca sağlık ve eğlence kenti olmuştur. Yıllarca da Bodrum bir eğlence merkezi olarak tanınmıştır, ama emekli turizmine ve astım hastalarına iyi gelen bir dokusu ve havası vardır. Be nedenler Bodrum her yaştan kişinin tatilini geçirebileceği bir kenttir" dedi.BOTAV Genel Sekreteri Bayraktar, "Yurt içi ve yurtdışı olmak üzere iki türlü tanıtım projesi yürütüyoruz. Yılda 30 ülkede fuarlara katılıyoruz. Avrupa ülkeleri Rusya, Doğu Avrupa ülkeleri, son yıllarda da Çin ve Hindistan'a yöneldik. Bu yılki tur operatörü ve gazetecilere yönelik düzenlenen tanıtım programına Alman acenteleriyle başladık. Gelecek hafta Rusya'dan 150 gazeteci ve tur operatörü gelecek. Bu şekilde 1000'e yakın gazeteci ve tur operatörünü Bodrum'da ağırlamayı hedefliyoruz. Yurt içinde de bir tanıtım projemiz devam ediyor. Tanıtım TIR'ı oluşturduk ve ilk etapta 29 ziyaret etmesini hedefledik" dedi.

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