Alman sendikacılar maden faciasının yaşandığı Soma'da

Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), () - ALMAN Maden Kimya Enerji İşleri Sendikası Genel Başkanı Michael Vassilliadis, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte maden faciasının yaşandığı Manisa'nın Soma İlçesi'ni ziyaret etti.

Soma'da 13 Mayıs 2014'te, 301 madencinin yaşamını kaybettiği maden faciası sonrası ilçeye gelerek destek veren Alman Maden Kimya Enerji İşleri Sendikası Genel Başkanı Michael Vassilliadis, ziyaretini yineledi. Vassilliadis, yönetim kurulu üyeleri Michael Mersmann, Susanne Nieden, Peter Schrimpf, Norbert Maus ve Dieter Mantwill ile birlikte ilk olarak Soma Belediye Mezarlığı'ndaki madenci şehitliğini ziyaret etti. Alman sendikacılara, Türkiye Maden İşleri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve yönetim kurulu üyeleri, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Ak Partili Hasan Ergene de eşlik etti. Topluluk, mezarlara karanfil bıraktı.

Alman Maden Kimya Enerji İşleri Sendikası Genel Başkanı Michael Vassilliadis, şehitlik ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Soma'daki maden faciasını Almanya'da duyduğumuzda büyük üzüntü yaşadık. Yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber bizler de madenci olduğumuz için Soma'daki olaylara nasıl yardım edebiliriz diye karar aldık. Aldığımız bu kararla bazı arkadaşlarımızı Soma'ya gönderdik. Burada yaşanan olayları ve kazanın nasıl meydana geldiğini arkadaşlarımız öğrendiler. O anda nasıl yardım yapabiliriz, çalışmalar başlattık. O zamanki çalışmalarımızda maddi ve manevi destek verdik. Arkadaşlarım Soma Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile ayrıca da Türkiye Maden İşleri Sendikası ile görüştüler ve alınan bir kararla Soma'nın da ihtiyacı olan bu madenci ailelerin de bu yerden faydalanabilecekleri bir halk eğitim merkezi binası için gerekli parayı, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi'ne gönderdik. Bugün de bu binamızın bitmiş halini görmek için Soma'ya geldik. Bu binanın Soma'ya ve madenci ailelerine katkı sağlasın" dedi. Binanın açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Hasan Ergene ise, "Olayın meydana geldiği gün beni Almanya'dan arayan Michael Vassilliadis, Soma'daki maden kazasının kendilerini çok üzdüğünü bu bakımdan ne gibi yardımlar yapabileceklerini sordu. O zaman kendisine teşekkür etmiştim. Biz olayın meydana geldiği tarihten bu yana her zaman şehit madenci ailelerine destek olduk" dedi. Başkan Ergene konuklara, Sındırgı'nın meşhur Yağcı Bedir halısını hediye etti.

Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ise, "Soma Kömürlerindeki gelişmeleri yakından takip ediyorum. Soma Kömürlerindeki işçi kardeşlerim gerçekten zor ünler geçirdi. Şu anda da bazı aksaklıklar devam etmekteymiş. Soma Kömürleri de işyerlerinin kapalı olmasından dolayı üretim yapamıyor. Ve durum böyle olunca da işçilerin maaşlarını ödemekte zorlanıyor. Ben bu konuda kapalı olan ocakların bir an önce açılmasını ve üretime geçmesini istiyorum. Ne var ki sağlık koşulları en üst düzeye çıktığı takdirde bu ocaklar faaliyete geçmesini diliyorum" dedi.

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