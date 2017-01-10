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Alman futbolcuları taşıyan uçağa hava engeli

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ALMANYA 3. Ligi'nde mücadele eden Erfurt takımı futbolcu kafilesinin bulunduğu uçak, Antalya'daki hava muhalefeti nedeniyle Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağa şimşek çarptığı yönündeki iddialar yalanlandı. Antalya...

Alman futbolcuları taşıyan uçağa hava engeli

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ALMANYA 3. Ligi'nde mücadele eden Erfurt takımı futbolcu kafilesinin bulunduğu uçak, Antalya'daki hava muhalefeti nedeniyle Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağa şimşek çarptığı yönündeki iddialar yalanlandı.
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği yetkilileri, Antalya'da devam eden yoğun yağış nedeniyle bulut tabanının çok düştüğünü, bu nedenle Alman kafilesini taşıyan uçağın pisti göremediği ve pas geçerek en yakındaki Dalaman Havalimanı'na iniş yaptığını açıkladı. Alman futbolcuları taşıyan uçağın ineceği saatlerde havadaki görüş mesafesinin çok düştüğünü belirten yetkililer, havanın nispeten açıldığı ve inişe uygun olur olmaz Dalaman'dan yeniden uçağın Antalya Havalimanı'na yönlendirileceğini söyledidi.
Yetkililer, Alman futbolcuları taşıyan uçağa şimşek çarptığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını da aktardı.
Bugün saat 11.00 sıralarında uçakların inişi için görüş mesafesinin çok düşmesi nedeniyle  Türk Hava Yolları'na ait 2 uçağın da Antalya Havalimanı'na iniş yapamadığı ve Dalaman Havalimanı'na yönlendirildiği kaydedildi. 

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