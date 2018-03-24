Alman firmasından Mardin’e entegre tesisi ile 70 tavuk çiftliği

ALMANYA'nın tavuk eti sektöründeki dünyaca ünlü firması Nordin, 300 kişinin istihdam edileceği entegre tesis ve 70 tavuk çiftliği kuruyor. Firma ile anlaşan iş adamı Cibrail Dinler, Nordin'in talep eden çiftçilere tavuk çiftliği kuracağını belirterek, "Firma kuracağı çiftlik için para talep etmiyor. Onların belirleyeceği şekilde tavuk üretimi yapılacak. Çiftçilerimiz satılacak tavuklardan elde edilecek kar ortağı olacak. Tavukları da firma, satın alma garantisi veriyor" dedi.​Almanya'nın dünyaca ünlü tavuk ve et sektöründeki markası Nordin, Mardin'e 250 milyon lira mal olacak, entegre tavuk tesisi ile 70 çiftlik kuruyor. İlk etapta sadece entegre tesisinde 300 kişi istihdam edilecek. Tapulu 10 dönüm arazisi olan ve talep eden çiftçilere tavuk çiftliği kuracak olan firma, burada üretilecek tavukları da satın alma garantisi veriyor.Alman Nordin firması yöneticileriyle anlaşan Mardinli iş insanı Cibrail Dinler, kendisinin de tavuk çiftliği olduğunu belirterek, "Yıllardan beri Kızıltepe'de tavuk çiftliği işletmeciliği yapıyorum. Aslında bu yatırım batı illerinde yapılacaktı. Alman firması yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde yatırımı Mardin'e yapmaya karar verdiler. İlk etapta 300 kişinin istihdam edileceği, son teknolojik cihazlarla donatılmış bir entegre tesisi kurulacak. Bu tesisin 165 milyon liraya mal olması düşünülüyor. Nordin firması ayrıca talep eden çiftçilerimize, 10 dönüm tapulu arazileri olmaları halinde onlardan tek kuruş para almadan çiftlik kuruyor. Kurulan bu çiftliklerde en az 6 kişi çalışacak. Firma yöneticileri, bu çiftliklerde üretilecek tavukları da satın alma garantisi veriyor. Yani üreteceğiniz tavuklarınızın elde kalması endişesi olmayacak. Çiftlik talebinde bulunan çiftçilerimiz de bu tavuk çiftliğini en az 10 yıl sürdürme garantisi verecek. Bu şartlar altında Mardin yöresinde talebe göre tavuk çiftliği sayısı daha da artabilecek. Alman firmasının yaptığı hesaplamalara göre her çiftlik, bir yıl içerisinde 200 bin lira para kazanacak" dedi.

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