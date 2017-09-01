Alman çeliğiyle yaptığı Serik bıçağını Avrupa'ya satıyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde bıçak ustası Hüseyin Durmaz, Almanya'dan getirttiği özel çelikle yaptığı el yapımı bıçakları sipariş üzerine Avrupa ülkelerine satıyor. Durmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de özel imzalı bıçak hazırlıyor.

Deniztepesi Mahallesi'nde oturan evli ve bir çocuk babası Hüseyin Durmaz, evinin yanındaki atölyesinde dede mesleği bıçakçılığı devam ettiriyor. Sapında keçi, geyik ve koç boynuzu, bıçağında ise Alman çeliği kullanılan bıçaklar, tamamen el yapımı. Serik bıçağı tarihinin Osmanlı dönemine kadar dayandığını anlatan Hüseyin Durmaz, 3 kuşaktır bıçakçılık yaptıklarını kaydetti. Ailesinde bıçakçılığı dedesinin başlattığını anlatan Durmaz, "Ondan babam devralmış. Ben de babamdan öğrendim. 12 yaşımda babamın yanında mesleğe başladım. 2012 yılında öldükten sonra ben devam ettirmeye başladım" dedi.

TAMAMEN EL YAPIMI

Bıçakların tamamen el yapımı olduğunu kaydeden Hüseyin Durmaz, Yörük kültürünün bir parçası olan bıçakları özenle döverek hazırlıyor. Bazı fabrikasyon ürünlerin üzerine 'Serik bıçağı' diye damga basılarak satıldığından şikayet eden Durmaz, "Bu bizi etkiliyor. Küçük esnaf olduğumuz için işçi çalıştıramıyoruz. Dolayısıyla tek başıma üretim yapıyorum. Günde 4 tane bıçak yapıyorum. Bunları da daha çok sipariş alarak hazırlıyorum" dedi.

Hüseyin Durmaz, mesleğin yok olmaya başladığını, yeni usta yetişmediğinden de yakındı. Mesleği canlandırmak, yaşatmak için çaba gösterdiğini vurgulayan Durmaz, "Yerel yönetimlerin bizlere destek olması gerekir. Yapmış olduğumuz bıçağın maliyeti 50 TL. Piyasa satış fiyatı ise 80- 100 TL arasında değişiyor. Kar için çalışmıyoruz. Kömürün başında, sıcağın altında vermiş olduğumuz emeğin karşılığını alıyoruz" diye konuştu.

AVRUPA'DAN SİPARİŞ ALIYOR

Müşterilerinin zaman zaman atölyesini ziyaret ederek bıçağın yapım aşamalarını izlediğini kaydeden Hüseyin Durmaz, "Ciddi talep var. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Fransa'ya Serik bıçağı gönderdik. Sosyal medya üzerinden bize ulaşıyorlar. Yurt dışında genelde yabancılar bıçak alıyor, nadir de olsa Türk vatandaşları var. Bir defa alan, tekrar sipariş veriyor" dedi.

CUMHRUBAŞKANINA ÖZEL BIÇAK

Çeşitli sivil toplum kurumlarının da kendisine bıçak siparişi verdiğini, bu bıçakların, bakan, vali, kaymakam başta olmak üzere devlet büyüklerine hediye edildiğini anlatan Durmaz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de sapı geyik boynuzundan şahsına özel imzalı bıçak hazırlayacağız. Bu siparişi Serikli siyasetçiler verdi. Kısa zamanda hazırlayarak teslim edeceğiz" dedi.

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