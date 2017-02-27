Alman Büyükelçi: Gaziantep Mülteci kabulünde model şehir

ALMANYA Büyükelçisi Martin Erdmann, Suriyeli mültecilerin kabulü noktasında Gaziantep'in model bir kent olduğunu söyledi.

Büyükelçi Martin Erdmann beraberinde Gaziantepli işadamı Oktay Kara ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Suriyeliler konusunda duyarlılığından dolayı Gaziantep'e ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Martin Erdmann şöyle konuştu:

"Gaziantep, Suriyeli mültecilerin kabulü noktasında model bir şehir. 400 bini aşkın mülteciye kucak açarak Suriyelilerin uyum sağlaması konusunda örnek bir şehirdir. Burada Suriyeli mülteciler hem sağlık konusunda hizmet alabildikleri gibi, çok sayıda öğrenci de okula gidebilmekte, ayrıca Suriyeliler iş piyasasında da iş bulabiliyor. Mülteci krizi olarak tanımladığımız şey aslında insani bir felakettir. Bu felakete Türkiye, Almanya ve uluslararası toplumla birlikte karşı koyabiliriz. Gaziantep’te mülteciler konusunda gerçekten gelecek inşa ediliyor, gelecek yazılıyor, gelecek tanımlanıyor. Küresel bir merkez haline gelmiştir bu insani felaketle baş etme konusunda. Özellikle altını çizmek isterim Gaziantep büyük bir başarıyla model olma özelliğine sahiptir."

Fatma Şahin ise Almanya'nın göçmenlerle ilgili 50 yıllık tecrübesi bulunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bölgenin ve dünyanın huzuru, barışı için Türkiye ile Almanya'nın geçmişte olduğu gibi dünyanın en büyük sorunu olan göç ve mülteciler meselesinde daha güçlü bir çalışma anlamında yeniden bir araya gelmesinden mutluluk duyuyoruz. Çünkü hem yaptığımız çalışmaları size anlatma hem Almanya’nın göç konusunda bir yarım asırlık tecrübesi var. Almanya’nın bu tecrübesinde daha fazla istifade etme ve birlikte daha güçlü bu dünyanın en büyük insani sorununa nasıl daha iyi koordine olabiliriz, birlikte daha iyi ne yapabiliriz? Bu vesileyle de yeniden bunu değerlendirme fırsatı bulmuş oluyoruz. O yüzden sayın Almanya Başbakanı Angela Merkel'in en fazla ziyaret ettiği ülkede Türkiye oldu. Başbakanımız geçen hafta Almanya'da yeniden bir araya gelme fırsatı oluştu. Dolayısıyla hem liderlerimiz en üst düzeyde bu çalışmayı yaparken, bizde bu altyapıyı daha nasıl kuvvetlendirebiliriz, birlikte ne yapabiliriz diye yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 2017 Mayıs ayı içerisinde 'Uluslararası Göç Sempozyumu' düzenleyeceğiz."



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