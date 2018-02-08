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Alman Başkonsolos Lassig: Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneridir

BODRUM'a gelen Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Rainer Lassig, Almanya ile Türkiye arasına ekonomik ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu, Ege Bölgesi'nde Almanya ile ekonomi anlamında bağlantılı olan 700'den fazla şirket bulunduğunu belirtip,...

Alman Başkonsolos Lassig: Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneridir
BODRUM'a gelen Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Rainer Lassig, Almanya ile Türkiye arasına ekonomik ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu, Ege Bölgesi'nde Almanya ile ekonomi anlamında bağlantılı olan 700'den fazla şirket bulunduğunu belirtip, "Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneridir" dedi.
Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Rainer Lassig, Almanya Muğla Fahri Konsolosu Avukat Gülay Kaman Kaplan tarafından Bodrum'da düzenlenen resepsiyona katıldı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Dursun Göktepe, Bodrum'da yaşayan Almanlar ve Türk eşleri de resepsiyonda yer aldı.
Resepsiyonunun açılış konuşmasını yapan Lassig, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşların oranına dikkat çekerek, bu sayının 3 milyona ulaştığını belirtti. Lassig, "Alman ve Türk vatandaşları çok uzun yıllardan bu yana iyi ikili ilişkiler çerçevesinde birlikte yaşamanın yollarını buldular ve devam ediyorlar. Alman halkı ile Türk halkı birbiriyle çok yakın. Alman halkı, hiçbir başka halkla Türk halkı kadar yakın değildir. Pek çok Alman vatandaşı da tatil için Türkiye'yi tercih ediyor. Bunların da önemli bir kısmı Muğla'ya geliyor. Almanya ile Türkiye arasına ekonomik ilişkiler de iyi düzeyde. Ege Bölgesi'nde Almanya ile ekonomi anlamında bağlantılı olan 700'den fazla şirket bulunmaktadır. Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri olup, Türkiye içinde Ege Bölgesi'nde en büyük ticari partneridir. Son aylarda yaşanan siyasi anlaşmazlıklar bu sağlam ilişkileri çok etkilemeyeceğini düşünüyorum. Türk halkı ve Alman halkının bu yakın ilişkilerini ve tarihi dostluğunu değiştirmez, değiştirmemeli" dedi.
Bodrum hakkında bilgiler veren Belediye Başkan Yardımcısı Göktepe ise "İlçemiz uluslararası turizm alanında bir marka. 1970'li yılların başından itibaren dünyanın birçok yerinden gelerek kente yerleşen, huzuru ve mutluluğu bulanların hızla çoğaldığı bir kent. Şu anda Japonya'dan Kanada'ya, Brezilya'dan  Rusya'ya kadar 50'ye yakın ülkeden insan, ilçemizde huzur ve mutluluk içinde yaşıyor. Son yıllarda Alman ailelerde Bodrum'u hem tatil hem de uzun süreli yaşam olarak tercih etmeye başladı" dedi.
Resepsiyon keman dinletisi ve kokteyl ile devam etti.

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