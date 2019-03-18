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'Allah' lafzına göre yapılan camide sona gelindi

KIRIKKALE'de yapımına 2015 yılında başlanan, mimari olarak üstten bakıldığında Arapça, 'Allah' lafzı şeklinde yapılan Mescid-i Rağbet Camii ve Külliyesi'nin Haziran ayında ibadete açılması planlanıyor. Kırıkkale merkeze bağlı...

'Allah' lafzına göre yapılan camide sona gelindi
KIRIKKALE'de yapımına 2015 yılında başlanan, mimari olarak üstten bakıldığında Arapça, 'Allah' lafzı şeklinde yapılan Mescid-i Rağbet Camii ve Külliyesi'nin Haziran ayında ibadete açılması planlanıyor.
Kırıkkale merkeze bağlı Karacalı Köyünde, Mescid-i Rağbet Cami ve Külliyesi Derneği tarafından, hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan caminin yapımına 2015 yılında başlandı. Mimari olarak üstten bakıldığında Arapça, 'Allah' lafzına göre inşa edilen caminin Haziran ayında tamamlanarak ibadete açılması planlanıyor. Görüntüsüyle dikkat çeken cami külliyesindeki müzede dünya genelinde yayımlanan Kuran-ı Kerim eserleri, Mescid-i Aksa'nın örtüleri, kutsal emanetler yer alacak.
'ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ ESER OLACAK'
Dernek Başkanı Eyüp Ertekin, camilerin Allah'ın evi olduğunu söyleyerek, "Medeniyetimizin, kültürümüzün ve tarihimizin nadide hatıralarının saklı olduğu kutsal mekânlardır. Türk milletinin yüce İslam'la şereflendiği günden beri, düşmanla savaşan ordumuz için duaların yapıldığı, askere giden evlatlarımızın uğurlandığı kutsal yerlerdir. Bu önemli eserde, dünya genelinde yayınlanan Kuran-ı Kerim eserleri, Mescid-i Aksa'nın örtüleri, kutsal emanetler sergilenecek. Gerek bölgemiz gerekse ülkemizde önemli bir eser olacak" dedi.

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