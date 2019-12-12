Alkollü sürücü, otomobille durağa daldı: 3 ölü (2) 

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KARAKAYA VE TOKUŞ TOPRAĞA VERİLDİ Uşak'ta bugün sabah saatlerinde üniversite öğrencisi İ.U.Y.'nin (18) kullandığı 59 HD 971 plakalı otomobil ile minibüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını...
GENEL 12.12.2019, 19:10
KARAKAYA VE TOKUŞ TOPRAĞA VERİLDİ
Uşak'ta bugün sabah saatlerinde üniversite öğrencisi İ.U.Y.'nin (18) kullandığı 59 HD 971 plakalı otomobil ile minibüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden Zafer Karakaya (30) ile Ramazan Tokuş'un (34) cenazeleri Adli Tıp morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Karakaya ile Tokuş'un cenazeleri, Banaz ilçesi Kızılcasöğüt köyünde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Halil Doğan'ın (47) cenazesi ise yarın toprağa verilecek.
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