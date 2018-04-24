Alkollü içki satan esnaf kepenk kapatmaya hazırlanıyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- TÜRKİYE Tekel Bayileri Platformu adı altında örgütlenen Tekel bayileri, saat 22.00'den sonra alkollü içki satılmasını yasaklayan düzenlemeye karşı, 26 Nisan Perşembe günü kepenk kapatacak. İzmir'de 4 bin 150 üyesi bulunan Bakallar ve Bayiler Odası'nın Başkanı Emin Bağcı, esnafa bireysel olarak desteğini açıklarken, herhangi bir toplu eyleme karşı ise uyarıda bulunup, "Olağanüstü halde toplu eylemlere polis müdahalesi olabiliyor. Cesareti olan yapsın, bende o kadar cesaret yok. Ben onu yapamam" dedi.

Tekel bayilerinin saat 22.00'den sonra alkollü içecekleri satmasını yasaklayan düzenlemeye karşı sosyal medya üzerinden Türkiye Tekel Bayileri Platformu adı altında örgütlenen esnaf, yaşadıkları mağduriyetlere dikkat çekmek için 26 Nisan Perşembe günü kepenk kapatmaya hazırlanıyor. Esnaf, saat yasağının 24.00'e çekilmesi için 1 gün boyunca satış yapmayacak. İzmir'de 4 bin 150 üyesi bulunan Bakallar ve Bayiler Odası'nın Başkanı Emin Bağcı, bu protestonun oda ile herhangi bir ilgisinin olmadığını açıkladı. Bireysel olarak esnafa bu kararından dolayı destek verdiğini belirten Emin Bağcı, uyarılarını da sıraladı. Bağcı, "Ben şahsen esnaf olarak bu eylemi destekliyorum. Evet, haklılar. Dükkanını kapatmak isteyen esnaf da bireysel olarak kapatabilir. Ancak olağanüstü halde toplu eylemlere polis müdahalesi olabiliyor. Cesareti olan yapsın, bende o kadar cesaret yok. Ben onu yapamam" dedi.

Saat 22.00'den sonra alkollü içki satılması ve bunun tutanakla belgelenmesi halinde, esnafın ödediği para, bu yıl 42 bin lira. Yasadan dolayı esnafın mağdur olduğunu, içki satış saatlerinin düzenlenmesi için çok uğraştığını, ancak hükümetin bu kararını değiştirmediğini ifade eden Bağcı, "Küçük esnaf her zaman zor durumda. Herkes, her zaman büyük esnafın yanında oluyor. Ekonomik sıkıntılar son dönemlerde biraz daha arttı, olağanüstü hal var. Savaş içerisindeyiz. Birçok şey önceliğini kaybediyor. Bu hükümetin yaklaşımı da alkol ve sigaradan mümkün olduğu kadar gençleri uzak tutmak. Bunu da kanunlarla sınırlıyorlar. Bir yerde haklılar. Ama bir Türkiye gerçeği de var. Biz hem sevindiğimiz zaman, hem de üzüldüğümüz zaman alkol alırız" dedi.

'ESNAFIN BUNU KARŞILAMASI MÜMKÜN DEĞİL'

2000'li yıllara kadar bakkal esnafının yüzde 90'ının sigara ve alkol sattığını, daha sonra sigara ve alkolün özelleştirilmesi nedeniyle bakkal ve bayilerin karlarının düştüğünü ifade eden Emin Bağcı, şöyle konuştu:

"En düşük kar yüzde 7'ydi. Yabancı şirketler işin içine girdikten sonra perakende satış karı yüzde 5'e düştü. Devlet sigara ve alkol üzerinden KDV hariç büyük ÖTV'ler alıyor. Esnafın karı gittikçe azaldı. Hem az kar ediyorlar, hem de cirosu düşüyor. Satışların çoğu alkol ve sigaraya dayalı. Diğer gıda maddelerinin haksız rekabet nedeniyle fazla satamıyoruz. O nedenle sıkıntılar oluyor. 2013 yılından sonra çıkan kanunla da 22.00'den sonra alkol satışlarına ciddi para cezaları getirdiler. Bu saatten sonra alkol satan esnaf, 42 bin lira ceza ödemek zorunda kalıyor. Bunu hiçbir esnafın karşılaması mümkün değil. İyi niyetli olmayan kişiler tarafından kurulan tuzaklardan dolayı da bu cezayı yiyebilirler."

İzmir'de birçok noktada bu işi yapan esnafın bulunduğunu ve bu düzenlemeden dolayı birçok sorun yaşandığını, en azından 22.00 olan saat yasağının turistik sahil bölgelerinde 24.00'e uzatılmasını isteyen Bağcı, "Bu düzenlemeyi yapamıyorlarsa, o zaman cezaları hafifletsinler. Biz, ilk verilecek cezanın 5 bin, ikincisinin 10 bin lira olması, sonunda ruhsat iptaline gidilmesi yönünde bir talep sunduk. Ama kabul görmedi. 42 bin liralık cezanın altından esnafın kalkması mümkün değil. Bunu bakanlar düzeyinde dillendirecek cesaretli insanlar yok" diye konuştu. Tekel esnafının saat 22.00'den sonra peynir ekmek değil, çerez ve alkol sattığını söyleyen Bağcı, yaşanan sıkıntıları anlatmak için en üst makamlara kadar ulaşamadıklarını belirtti.



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