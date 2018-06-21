Alkollü avukatın çarpıp kaçtığı yurt müdürü, yaşam savaşı veriyor

NİĞDE’de 2.20 promil alkollü olduğu belirlenen avukat A.G.A.'nın otomobili ile çarpıp kaçtığı, 14 gündür hastanede ölüm kalım savaşı veren yurt müdürü Nafiz Özerbaş’ın (57) ailesi, şüphelinin gözaltına alınıp serbest kalmasına tepki gösterdi.7 Haziran'da Aşağı Kayabaşı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, teravih namazı çıkışı evine giden Niğde Kredi Yurtlar Kurumu Ömer Halisdemir Yurdu Müdürü Nafiz Özerbaş’a bir otomobil çarptı. Kaza sonrası sürücü kaçtı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan sürücü A.G.A.'nın kaza sırasında 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi. İşlemlerin tamamlanmasını ardından adliyeye sevk edilen avukat A.G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.14 gündür Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam savaşı veren Nafiz Özerbaş’ın ailesi, A.G.A'nın serbest kalmasına tepki gösterdi. Nafiz Özerbaş’ın kızı Zeynel Elif Gülderen, "Babam evden namaz için çıktığında alkollü bir sürücü geliyor çarpıyor. Onu ölüme terk edip kaçıyor. Bir lokantanın önünde kaza olduğu için vatandaşlar babama yardım ediyor ve hastaneye kaldırıyor. 14 gündür yoğun bakım ünitesi önünde bekliyoruz. Tamamen çaresiziz bilinci kapalı. Vücudunda sayısız kırık var ve kafasında da kırıklar var. A.G.A.'da alkollü olarak bir cana kast edip kaçtığı için herhangi bir masumiyet aramıyoruz. Bu yüzden bu şahsın tutuklanmasını istiyoruz” dedi. Nafiz Özerbaş’ın oğlu Fatih Özerbaş ise "2.20 promil alkollü yakalanan birinin olay yerinden kaçmasına rağmen tutuklanmamasını kabullenmiyoruz. Adaleti savunan kişilerin bizim hakkımızı savunan kişilerin bunu yapmasını biz ailecek kaldıramıyoruz" diye konuştu.

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